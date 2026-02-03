Tiroteo en ruta 1: delincuente herido tras intentar rapiñar al policía irá a la cárcel por 22 meses

Un policía abatió a un delincuente de 22 años e hirió a otro de 18 en la noche del domingo, cuando ambos intentaron rapiñarlo en ruta 1 y Camino Tomkinson, en el oeste de Montevideo. El herido fue trasladado al Hospital del Cerro con impactos de bala en la cadera y en un glúteo, fuera de peligro, y tras recibir el alta médica fue puesto a disposición de la Fiscalía, que logró su condena a 22 meses de cárcel por rapiña.

El intento de rapiña ocurrió sobre las 23:45. El funcionario policial, de 21 años y vestido de particular, declaró que circulaba en su moto cuando comenzó a ser seguido por otra moto con dos ocupantes. Al llegar al kilómetro 11 de ruta 1, en el cruce con Camino Tomkinson, los delincuentes intentaron chocarlo para robarle el vehículo.

Según se observa en una filmación de una cámara de seguridad , el acompañante apuntó con un arma y disparó contra el casco del policía, quien respondió con cuatro disparos. Ambos delincuentes resultaron baleados y huyeron hacia una cañada cercana. Uno de ellos ingresó al patio de una vivienda para pedir ayuda; el dueño de la casa llamó al 911 al advertir que había una persona herida. A unos 100 metros fue encontrado el otro delincuente, ya sin vida.

Tras ser baleados, los dos hombres habían dicho al hombre que habían sido rapiñados, aunque en realidad escapaban del intento de rapiña al policía.

El delincuente abatido, de 22 años, tenía antecedentes penales por rapiña especialmente agravada y porte y tenencia de arma de fuego, por un delito cometido en 2022, de acuerdo a la información policial a la que accedió Subrayado. El policía resultó ileso y no le robaron la moto.

En el lugar fueron incautados tres casquillos calibre 9x19 mm, un proyectil, un revólver calibre .38 con cuatro cartuchos y una vaina, una pistola Glock 17 perteneciente al policía, una moto Zanella y un casco.