Tiroteo en cena donde estaba Trump: el presidente fue evacuado y hay un detenido

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue evacuado el sábado de la gala anual con los corresponsales de prensa después de que un hombre, a quien calificó de "asesino en potencia", intentara irrumpir y fuera detenido tras disparar a un agente.

"No es la primera vez en los últimos años que nuestra República es atacada por un asesino en potencia que buscaba matar", declaró Trump, aún vestido con esmoquin, en una rueda de prensa en la Casa Blanca unas dos horas después del incidente.

Guardias armados abrieron fuego contra el atacante, que irrumpió a través del control de seguridad justo fuera del salón de baile del hotel, donde estaban Trump, la primera dama Melania Trump, varios altos cargos del gobierno y cientos de invitados.

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La gente se agachó debajo de las mesas en escenas caóticas, mientras equipos del Servicio Secreto irrumpían en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, un acto de etiqueta que se celebra cada año en el hotel Washington Hilton, en la capital estadounidense.

"Un hombre arremetió contra un puesto de control de seguridad armado con múltiples armas, y fue reducido por algunos miembros muy valientes del Servicio Secreto", dijo Trump en la rueda de prensa.

"Piensan que era un lobo solitario, y yo también lo creo", afirmó, después de publicar un video del atacante corriendo más allá del cordón de seguridad mientras los guardias desenfundaban sus armas y abrían fuego.

"¡Al suelo! ¡Al suelo!"

Periodistas de la AFP que asistían a la cena escucharon gritos de "¡Al suelo! ¡Al suelo!".

Los asistentes se echaron al suelo o se arrodillaron, muchos de ellos levantando sus teléfonos para filmar, mientras que el presidente y la primera dama, sentados en la mesa de honor sobre una tarima elevada frente a los invitados, eran evacuados.

Trump asegura que el ataque no influirá en la guerra con Irán. "Esto no va a disuadirme de ganar la guerra en Irán. No sé si esto tuvo algo que ver, realmente no lo creo, basándome en lo que sabemos", dijo.

Según la autoridades de Washington, el sospechoso, quien será procesado el lunes por portar armas de fuego y agresión, al parecer había sido huésped del hotel. Estaba armado con una escopeta, una pistola y cuchillos.

Trump indicó que un agente recibió un disparo a quemarropa.

Hubo "un tiroteo con el sospechoso", dijo a los periodistas el jefe de policía de Washington, Jeffery Carroll.

Un agente del Servicio Secreto "recibió un impacto en el chaleco antibalas, fue trasladado a un hospital local para recibir atención médica", dijo, y añadió que se encuentra bien.

Según Trump, la policía fue al apartamento del sospechoso. "Supongo que vive en California", dijo.

Un fotógrafo de la AFP vio el sábado por la noche a agentes del FBI frente a una vivienda en Torrance, California. La zona cercana a la casa estaba acordonada.

Varios medios estadounidenses identificaron al sospechoso como Cole Tomas Allen, de 31 años. Preguntado por la AFP, el FBI no confirmó la identidad.

En el perfil de LinkedIn con el nombre "Cole Allen" se ve una foto que parece coincidir con la imagen compartida por Trump. Se describe como ingeniero mecánico, informático, desarrollador de videojuegos y profesor.

La brecha de seguridad se produjo después del discurso de bienvenida y durante la cena, antes de que Trump hablara.

El lugar "no es una instalación particularmente segura", opinó Trump, entre interrogantes sobre la seguridad del presidente tras repetidos fallos en los protocolos.

Trump dijo que cuando escuchó el ruido pensó que una bandeja se caía pero después se dio cuenta de que eran disparos.

A pesar del susto prevé reprogramar la gala organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA).

A diferencia de todos sus predecesores desde la década de 1920, Trump siempre había desdeñado la velada en su calidad de presidente.

"Varias armas"

Poco antes de esta rueda de prensa, Trump difundió en su red Truth Social imágenes de cámaras de seguridad que muestran a una persona abalanzándose a través del arco de detección de metales y a varios agentes desenfundando sus armas.

"Fue, en cierto modo, muy hermoso, realmente algo muy hermoso ver a un hombre lanzarse contra un puesto de control de seguridad armado con numerosas armas, y que fuera neutralizado por algunos miembros muy valientes del Servicio Secreto, que actuaron con mucha rapidez", declaró el mandatario.

El hotel Hilton de Washington no es "un edificio particularmente seguro" pero el dispositivo de protección es "muy seguro", recalcó Donald Trump.

Fue frente a ese hotel donde el presidente Ronald Reagan resultó herido de bala en 1981.