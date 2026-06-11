Donald Trump cancela los ataques contra Irán y menciona un posible acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró este jueves su amenaza de lanzar nuevos ataques contra Irán y afirmó que en los próximos días se va a rubricar un acuerdo de paz, aunque Teherán desmintió poco después haber tomado una decisión al respecto.

"Teniendo en cuenta que las conversaciones con la República Islámica de Irán han sido vistas y aprobadas por las más altas autoridades iraníes, he (…) cancelado los ataques y bombardeos que estaban previstos contra Irán esta noche", escribió Trump en su red Truth Social.

"La hora y el lugar de la firma se anunciarán en breve", prometió.

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El republicano afirmó que los detalles del acuerdo habían sido aprobados por Estados Unidos y sus aliados en la región, incluido Israel, con quien Washington inició conjuntamente la guerra el 28 febrero.

Al ser preguntado sobre si el líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, había aprobado el acuerdo, respondió a los periodistas: "Tengo entendido que la respuesta es sí".

Pero horas después, el portavoz del ministerio de Exteriores de Irán afirmó que, "hasta el momento, Irán no ha llegado a una conclusión definitiva sobre el acuerdo".

La agencia de noticias Tasnim señaló que el presidente estadounidense había anunciado 38 veces en los dos meses anteriores que el acuerdo de paz entre las partes era inminente.

"Hasta que Irán se pronuncie sobre la posibilidad de un acuerdo, cualquier noticia de Trump al respecto debe considerarse igual que sus declaraciones anteriores", añadió la agencia.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseveró de su lado que Trump le prometió que cualquier acuerdo de paz incluirá que Teherán se deshaga del uranio enriquecido, así como el desmantelamiento de la infraestructura de misiles.

El Banco Mundial había publicado sus previsiones de crecimiento mundial. La entidad las redujo a un nivel no visto desde la pandemia del coronavirus debido al fuerte impacto de la guerra en la economía.

"MUY DURO"

Las palabras del presidente hicieron que se disparase el mercado de acciones y que cayeran los precios del petróleo más de un 3%.

La guerra se interrumpió gracias a una tregua alcanzada en abril, aunque desde entonces los esfuerzos por sellar un acuerdo de paz parecen estancados.

El alcalde de Teherán dijo el jueves que el funeral del antiguo líder supremo se retrasaría hasta finales de junio o principios de julio.

La declaración del presidente estadounidense sugirió que la mediación liderada por aliados de Estados Unidos como Pakistán y Catar había dado sus frutos, a pesar de que horas antes dijera que en la noche del jueves iba a golpear a Irán "MUY DURO".

"Las conversaciones y los puntos finales han sido aprobados, tanto en lo conceptual como en los detalles, por todas las partes implicadas, incluidos Estados Unidos, Israel" y sus aliados del Golfo, publicó Trump.

Partidarios de la línea dura

Ante la escalada de amenazas por parte de Washington, el general iraní Ali Abdollahi advirtió ese mismo día que, si Estados Unidos atacaba, "recibirá una respuesta más dura que antes, y las llamas de la guerra, además de generar inseguridad en la región, se extenderán y tendrán un alcance mayor".

Los civiles que se enfrentaban a nuevos ataques en Teherán se mostraban pesimistas.

Majid, un farmacéutico de 35 años, afirmó que las repercusiones económicas de los combates estaban paralizando la vida cotidiana.

"No soy en absoluto optimista respecto a que se cierre el acuerdo, porque la brecha entre los dos países es demasiado grande", dijo, achacando la falta de avances a Israel, quien también mantiene un frente contra el grupo islamista Hezbolá en Líbano, así como a los partidarios de la línea dura en su propio país.

Irán ha renovado sus advertencias sobre el estrecho de Ormuz, una vía marítima vital para el transporte de petróleo y gas que ha mantenido prácticamente cerrada desde el inicio de la guerra, lo que ha agitado los mercados energéticos mundiales.

El nuevo organismo iraní encargado de supervisar el estrecho afirmó que "permanecerá cerrado hasta nuevo aviso".