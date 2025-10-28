“El anuncio que estabas esperando”: Tini se presentará en Montevideo el próximo 21 de febrero.
Tini anunció que llega a Montevideo con su Futttura Tour: "El show más increíble de mi vida"
Tini se presentará en el Estadio Centenario de Montevideo el 21 de febrero: “Prepárate para vivir una noche de otro planeta”.
Será en el Estadio Centenario con su nuevo Futttura Tour: “El show más increíble de mi vida, pasando por todas la etapas y emociones”, dijo la artista que convoca a miles y miles de fans en sus giras.
“Gracias por acompañarme, por el apoyo y el amor”, escribió Tini en redes sociales, y advierte: “Prepárate para vivir una noche de otro planeta”.
Próximamente entradas a la venta en reduts.com.uy
