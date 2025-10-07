Tigo anuncia que obtuvo la aprobación final del gobierno y completa así la compra de Movistar en Uruguay

Tigo compró Movistar. Foto: archivo.

La empresa Millicom, que opera en telecomunicaciones con la marca Tigo, anunció que “tras recibir la aprobación final del gobierno de Uruguay, completó la adquisición del 100% de Telefónica Móviles del Uruguay S.A. (Movistar) por un valor empresarial de USD 440 millones”.

De esta forma, agrega el comunicado oficial de la compañía fundada en Suecia y con sede en Luxemburgo, “Millicom ingresa oficialmente al mercado uruguayo, consolidando aún más su presencia en Sudamérica y reforzando su posición como uno de los principales proveedores regionales de telecomunicaciones”.

En el comunicado, el CEO de Millicom Marcelo Benítez, destaca a Uruguay “por su estabilidad y su visión clara hacia la transformación digital”.

“Vemos un enorme potencial en el talento del país y nuestro compromiso es invertir en infraestructura, impulsar la innovación y crear nuevas oportunidades que promuevan un crecimietno digital de largo plazo”. Comunicado-Tigo-Movistar

Temas de la nota Tigo

Movistar

Uruguay