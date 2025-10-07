RECIBÍ EL NEWSLETTER
Tigo anuncia que obtuvo la aprobación final del gobierno y completa así la compra de Movistar en Uruguay

La empresa Millicom (Tigo) informó que completó la adquisición de Telefónica Uruguay (Movistar) “por un valor empresarial de USD 440 millones”.

Tigo compró Movistar. Foto: archivo.

La empresa Millicom, que opera en telecomunicaciones con la marca Tigo, anunció que “tras recibir la aprobación final del gobierno de Uruguay, completó la adquisición del 100% de Telefónica Móviles del Uruguay S.A. (Movistar) por un valor empresarial de USD 440 millones”.

De esta forma, agrega el comunicado oficial de la compañía fundada en Suecia y con sede en Luxemburgo, “Millicom ingresa oficialmente al mercado uruguayo, consolidando aún más su presencia en Sudamérica y reforzando su posición como uno de los principales proveedores regionales de telecomunicaciones”.

En el comunicado, el CEO de Millicom Marcelo Benítez, destaca a Uruguay “por su estabilidad y su visión clara hacia la transformación digital”.

“Vemos un enorme potencial en el talento del país y nuestro compromiso es invertir en infraestructura, impulsar la innovación y crear nuevas oportunidades que promuevan un crecimietno digital de largo plazo”.

