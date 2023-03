"Tiene que ser antes del 31 de marzo", dijo Andújar sobre la aprobación de la reforma jubilatoria

Andújar indicó que las expresiones de Lacalle Pou los “pone en un compromiso”. “Esto no se puede seguir postergando, que esta generación no puede mirar para el costado, tomar la decisión y seguir adelante, por el futuro nuestro, por el futuro de nuestros hijos y todas las generaciones que vendrán”, enfatizó.

El presidente de la Cámara de Representantes habló de la satisfacción de presenciar la rendición de cuentas de Lacalle Pou. “Es un presidente presente, un gobierno que está cerca de la gente y esto es una demostración más”, remarcó.

CASO ASTESIANO

Por su parte, el senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, se refirió a los cuestionamientos de la oposición por la ausencia de una mención en su discurso al caso Astesiano.

“Acá, los hechos están saldados por la Justicia. Astesiano es el hombre que ha tenido la pena máxima de los delitos que se le han imputado”, afirmó el nacionalista.

“Los mismos que hoy nos acusan de hechos de corrupción y que no involucran a ningún hombre del gobierno sino a un guardaespaldas, son los que tuvieron ministros procesados, presidentes de bancos procesados, asesores presidenciales en el piso 12 presos también, diputados presos por negrear a sus empleados y toda esa enorme cantidad de cosas que nuestro país tiene plena memoria”, reflexionó.

“Nosotros no nos olvidamos de lo que fue el Frente Amplio en el gobierno. Nosotros no nos olvidamos lo que fue el Frente Amplio dilapidando un mundo de plata durante 15 años con los bolsillos llenos y con mayorías absolutas. Por eso, es que el Uruguay no puede dar un paso atrás”, sentenció.

“el esfuerzo que nosotros hemos llevado adelante pese a todo se tiene que reforzar en este año 2023. Es el año donde los bolsillos le tiene que llegar la situación económica, le ha llegado y necesitamos que sea más tangible la acción del gobierno”, concluyó.

DA SILVA LP

SENTIDO HUMANISTA

El ministro de Defensa Nacional, Javier García, consideró que el discurso del presidente Luis Lacalle Pou tuvo un "profundo sentido humanista" y agregó que representa a un gobierno que ha cuidado a los uruguayos en los momentos más difíciles.

García indicó que el anuncio de rebaja impositiva es histórico. "Pasamos de una fase de gobiernos anteriores de ajuste fiscal, a gobiernos de justicia fiscal", destacó.

El jerarca apuntó al Frente Amplio. "El gobierno tiene enfrente al gobierno del No. Es el No a la reforma educativa, el No a la transformación de la seguridad social, el No al Tratado de Libre Comercio con China y el No a la bajada de impuestos. Cualquier cosa que el gobierno lleve adelante, enfrente está el partido del No", aseguró el ministro.