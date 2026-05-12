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DÍA INTERNACIONAL DE LA ENFERMERÍA

"Es una carrera 100% vocacional, prima el ayudar a otros": amigas enfermeras que trabajan en el Vilardebó dieron testimonio

En el Día Internacional de la Enfermería , Subrayado dialogó con Florencia y Flavia, amigas y enfermeras del Hospital Vilardebó.

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Florencia y Flavia son enfermeras y amigas, se conocieron hace más de 10 años trabajando en el Hospital Vilardebó.

En diálogo con Subrayado en el marco del Día Internacional de la Enfermería relataron cuál es el rol de los enfermeros en la atención de pacientes con problemas de salud mental.

"En realidad es una carrera 100% vocacional en la que prima el ayudar a otros, que en momentos de enfermedad o en momentos no tan buenos de salud no pueden valerse por sí mismos. Mi hermana trabajó en el hospital muchos años y yo iba a visitarla y encontré como una amor desmedido por la parte de psiquiatría y bueno, opté por estudiar enfermería", dijo Florencia Techera.

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La enfermera explicó que la psiquiatría tiene algo que no tienen otras ramas de la enfermería que es un paciente nuevo todos los días. "Es el mismo paciente, pero la enfermedad tiene distintas etapas", explicó.

Florencia destacó que tienen una relación con los pacientes como si fueran familiares porque los tratan hace muchos años. "Ellos saben de nuestra vida y nosotros sabemos todo de su vida", contó.

Flavia Galloso dijo que al tiempo de haberse recibido se presentó a uno de los llamados y un día recibió el llamado de que estaba convocada "y sin pensarlo me mandé, encontré mucha vulnerabilidad".

Flavia comentó que cuando se estudia enfermería hay una parte mínima de salud mental que no tiene nada que ver con la realidad que se vive.

"Yo siempre digo que el Vilardebó funciona en gran parte por enfermería, vigilantes, enfermeros, tizaneros, es la gente que está en torno al paciente y el equipo en realidad lo es todo", destacó.

Flavia relató que cuando los pacientes están agresivos, cuentan con vigilantes para la contención, "es un momento complejo, pero cuando el paciente se va recuperado es como que todo eso se borra, es todo el tiempo gracias, gracias, abrazos, besos, por eso te digo que es un paciente muy complejo, pero cuando devuelve lo que vos le diste lo devuelve mucho más potenciado".

ENFERMERAS VILARDEBO DOS

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