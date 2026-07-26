Mataron a un hombre de 51 años en el barrio Samuel de Chuy

Un hombre de 51 años fue asesinado en el barrio Samuel de la ciudad de Chuy, en Rocha.

Información primaria que recabó el corresponsal de Subrayado, Willan Dialutto, en la escena, indica que vecinos escucharon unas diez detonaciones de arma de fuego.

La víctima tiene antecedentes. Fue herido en la vía pública, ingresó al hospital y murió.

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