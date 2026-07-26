RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN LA WEB DEL MSP

Se abre este lunes la agenda para vacunar contra el meningococo a niños y adolescentes de 11 a 15 años

"Es importante saber que en esta fase la agenda se va a abrir para esas edades. Los bebés chiquitos que tienen también gratuitamente esta vacuna al año van sin agenda", indicó directora de salud.

vacuna-meningococo

Este lunes 27 de julio queda habilitada la agenda para acceder a la vacuna contra el meningococo. En esta primera etapa se contempla a aquellos jóvenes de 11 a 15 años.

El lunes 3 de agosto, será el turno de agendarse los niños de entre 9 y 10 años.

La directora general de Salud, Laura Llambí, indicó que la agenda está disponible en la página web del Ministerio de Salud Pública.

El MSP abrió la agenda para que niños y adolescentes de 11 a 15 años reciban gratis la vacuna contra el meningococo.
Seguí leyendo

El MSP abrió la agenda para que niños y adolescentes de 11 a 15 años reciban gratis la vacuna contra el meningococo

"Es importante saber que en esta fase la agenda se va a abrir para esas edades. Los bebés chiquitos que tienen también gratuitamente esta vacuna al año y la otra vacuna de meningococo que se da a los dos, cuatro meses y 15 meses. Esas siguen yendo a vacunarse habitualmente, a sus vacunatorios, sin agenda", señaló y dio más detalles sobre esto.

La directora general de Salud dijo que se aspira a vacunar a todos los jóvenes de 2 a 18 años contra el meningococo. Además indicó que están a la espera de unas 300 mil dosis nuevas.

El pediatra Eduardo Regueira detalló los síntomas de meningococo a los que la población debe estar alerta.

Temas de la nota

Lo más visto

Tanqueta del Ejército utilizada por la Policía tuvo rotura en la conexión de una balona, fue reparada y está operativa
MONTEVIDEO

Tanqueta del Ejército utilizada por la Policía tuvo "rotura en la conexión de una balona", fue reparada y está operativa
MONTEVIDEO

Investigan el homicidio de una mujer de 81 años encontrada con puñaladas en cuello y tórax
ya fue reparada

Tras fallas mecánicas en primeros patrullajes, Ejército hizo "ajustes técnicos" a la tanqueta presentada el viernes
RUTA PARCIALMENTE OBSTRUIDA

Murió un motociclista tras chocar con un camión que circunvalaba una rotonda en ruta 6
BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL

Amplían hasta el 31 de julio el plazo para presentar certificado de estudio y seguir cobrando asignación familiar

Te puede interesar

El MSP abrió la agenda para que niños y adolescentes de 11 a 15 años reciban gratis la vacuna contra el meningococo. video
EN LA WEB DEL MSP

El MSP abrió la agenda para que niños y adolescentes de 11 a 15 años reciban gratis la vacuna contra el meningococo
Realizan pericias psiquiátricas a la adolescente de 13 años sospechosa de matar a su abuela de varias puñaladas video
EN CASAVALLE

Realizan pericias psiquiátricas a la adolescente de 13 años sospechosa de matar a su abuela de varias puñaladas
Foto: Subrayado.
inumet

Advertencia amarilla por tormentas fuertes y lluvias abundantes

Dejá tu comentario