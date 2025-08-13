RECIBÍ EL NEWSLETTER
el informe de Nubel Cisneros

Tiempo frío, con mínimas de 0º y aún menos, pero con tardes templadas; el informe de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé tres días de tiempo muy frío, con mínimas de 0º e incluso menos, pero con ascenso de temperatura en la tarde, con 19º en el norte.

frio-helada-foto-enviada-ola-campo

Nubel Cisneros prevé tres días de tiempo muy frío, con mínimas de 0º e incluso menos, pero con ascenso de temperatura en la tarde, con 19º en el norte.

De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles se presenta con tiempo frío y abundante nubosidad, observándose la formación de nieblas y neblinas aisladas en las zonas centro y norte. En la tarde seguirá el tiempo fresco con pasaje de mucha nubosidad inestabilizando la zona costera y posterior descenso de temperatura.

El jueves la mañana se presentará muy fría con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. La tarde se mantendrá fría a fresca con gradual disminución de nubosidad, observándose marcado descenso de temperatura en la noche.

semaforos rotos en bulevar artigas y suarez durante 12 horas y sin inspectores de transito
Semáforos rotos en Bulevar Artigas y Suárez durante 12 horas y sin inspectores de tránsito

El viernes comienza muy frío con heladas y luego formación de nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas sureste y este. La tarde se mantendrá fría a fresca con cielo escasamente nublado y nuevamente pronunciado descenso de temperatura en la noche.

Miércoles 13

Zona Norte: máxima 19º y mínima 0º

Zona Sur: máxima 16º y mínima 0º

Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 4º

Jueves 14

Zona Norte: máxima 16º y mínima 0º

Zona Sur: máxima 14º y mínima -2º

Zona Metropolitana: máxima 10º y mínima 2º

Viernes 15

Zona Norte: máxima 17º y mínima 0º

Zona Sur: máxima 14º y mínima 0º

Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 4º

