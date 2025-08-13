Nubel Cisneros prevé tres días de tiempo muy frío, con mínimas de 0º e incluso menos, pero con ascenso de temperatura en la tarde, con 19º en el norte.
Tiempo frío, con mínimas de 0º y aún menos, pero con tardes templadas; el informe de Nubel Cisneros
Nubel Cisneros prevé tres días de tiempo muy frío, con mínimas de 0º e incluso menos, pero con ascenso de temperatura en la tarde, con 19º en el norte.
De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles se presenta con tiempo frío y abundante nubosidad, observándose la formación de nieblas y neblinas aisladas en las zonas centro y norte. En la tarde seguirá el tiempo fresco con pasaje de mucha nubosidad inestabilizando la zona costera y posterior descenso de temperatura.
El jueves la mañana se presentará muy fría con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. La tarde se mantendrá fría a fresca con gradual disminución de nubosidad, observándose marcado descenso de temperatura en la noche.
El viernes comienza muy frío con heladas y luego formación de nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas sureste y este. La tarde se mantendrá fría a fresca con cielo escasamente nublado y nuevamente pronunciado descenso de temperatura en la noche.
Miércoles 13
Zona Norte: máxima 19º y mínima 0º
Zona Sur: máxima 16º y mínima 0º
Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 4º
Jueves 14
Zona Norte: máxima 16º y mínima 0º
Zona Sur: máxima 14º y mínima -2º
Zona Metropolitana: máxima 10º y mínima 2º
Viernes 15
Zona Norte: máxima 17º y mínima 0º
Zona Sur: máxima 14º y mínima 0º
Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 4º
