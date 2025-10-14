Tiempo estable y con ascenso de temperatura, sin lluvias; mirá el informe de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé que los próximos días se mantenga el tiempo estable, sin lluvias, con leve ascenso de temperatura. El jueves desmejora por el litoral.

De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presenta fresca y húmeda con algunas nieblas y neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo estable con ambiente templado a cálido y cielo parcialmente nublado.

El miércoles comienza fresco con cielo escasamente nublado, observándose nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y este. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo ligeramente nublado, observándose algo más de nubosidad hacia la noche sobre las zonas sur y este.

El jueves la jornada se inicia fresca y húmeda con mucha nubosidad en las fronteras norte y noreste en las primeras horas inestabilizando la zona. La tarde seguirá cálida a calurosa con nubosidad variable, inestabilizándose en la noche las zonas litoral y norte. Martes 14 Zona Norte: máxima 29º y mínima 12º Zona Sur: máxima 26º y mínima 12º Zona Metropolitana: máxima 24º y mínima 14º Miércoles 15 Zona Norte: máxima 32º y mínima 14º Zona Sur: máxima 29º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 26º y mínima 16º Jueces 16 Zona Norte: máxima 33º y mínima 14º Zona Sur: máxima 29º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 27º y mínima 16º

