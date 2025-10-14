Nubel Cisneros prevé que los próximos días se mantenga el tiempo estable, sin lluvias, con leve ascenso de temperatura. El jueves desmejora por el litoral.
Tiempo estable y con ascenso de temperatura, sin lluvias; mirá el informe de Nubel Cisneros
Nubel Cisneros prevé que los próximos días se mantenga el tiempo estable, sin lluvias, con leve ascenso de temperatura. El jueves desmejora por el litoral.
De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presenta fresca y húmeda con algunas nieblas y neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo estable con ambiente templado a cálido y cielo parcialmente nublado.
El miércoles comienza fresco con cielo escasamente nublado, observándose nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y este. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo ligeramente nublado, observándose algo más de nubosidad hacia la noche sobre las zonas sur y este.
Tras ciberataque, el BHU afirma que "no hubo afectación financiera"; ¿qué implicó el hackeo?
El jueves la jornada se inicia fresca y húmeda con mucha nubosidad en las fronteras norte y noreste en las primeras horas inestabilizando la zona. La tarde seguirá cálida a calurosa con nubosidad variable, inestabilizándose en la noche las zonas litoral y norte.
Martes 14
Zona Norte: máxima 29º y mínima 12º
Zona Sur: máxima 26º y mínima 12º
Zona Metropolitana: máxima 24º y mínima 14º
Miércoles 15
Zona Norte: máxima 32º y mínima 14º
Zona Sur: máxima 29º y mínima 14º
Zona Metropolitana: máxima 26º y mínima 16º
Jueces 16
Zona Norte: máxima 33º y mínima 14º
Zona Sur: máxima 29º y mínima 14º
Zona Metropolitana: máxima 27º y mínima 16º
Dejá tu comentario