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EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Lunes con buen tiempo, primero soleado y luego nublado; el martes desmejora con lluvias

Nubel Cisneros prevé tiempo estable y primaveral este lunes, pero el martes de tarde desmejora con posibles lluvias y tormentas. El miércoles mejora de día y vuelve a llover de noche. El detalle día a día.

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Nubel Cisneros prevé tiempo estable y primaveral este lunes durante todo el día, pero el martes de tarde desmejora desde el oeste y el litoral con posibles lluvias y tormentas. El miércoles mejora de día y vuelve a llover de noche.

De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes se presenta fresca con nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas norte y este. En la tarde seguirá el tiempo cálido a caluroso con gradual aumento de nubosidad y humedad desmejorando hacia la noche por el suroeste y litoral.

El martes la mañana húmeda e inestable con mucha nubosidad asociada a tormentas y lluvias aisladas. La tarde continuará húmeda e inestable con abundante nubosidad persistiendo lluvias aisladas, mejorando por el suroeste.

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Primavera a pleno: buen tiempo, sin lluvias y con temperatura en ascenso, indica Nubel Cisneros

El miércoles se espera un inicio de jornada fresco a templado con nubosidad variable. En la tarde se mantendrá el tiempo cálido a caluroso con nubosidad variable, y nuevamente inestable la noche en la zona costera.

Lunes 16

Zona Norte: máxima 35º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 32º y mínima 16º

Zona Metropolitana: máxima 29º y mínima 18º

Martes 17

Zona Norte: máxima 34º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 29º y mínima 16º

Zona Metropolitana: máxima 26º y mínima 17º

Miércoles 18

Zona Norte: máxima 34º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 30º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 28º y mínima 16º

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