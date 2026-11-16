Lunes con buen tiempo, primero soleado y luego nublado; el martes desmejora con lluvias

Nubel Cisneros prevé tiempo estable y primaveral este lunes durante todo el día, pero el martes de tarde desmejora desde el oeste y el litoral con posibles lluvias y tormentas. El miércoles mejora de día y vuelve a llover de noche.

De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes se presenta fresca con nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas norte y este. En la tarde seguirá el tiempo cálido a caluroso con gradual aumento de nubosidad y humedad desmejorando hacia la noche por el suroeste y litoral.

El martes la mañana húmeda e inestable con mucha nubosidad asociada a tormentas y lluvias aisladas. La tarde continuará húmeda e inestable con abundante nubosidad persistiendo lluvias aisladas, mejorando por el suroeste.

El miércoles se espera un inicio de jornada fresco a templado con nubosidad variable. En la tarde se mantendrá el tiempo cálido a caluroso con nubosidad variable, y nuevamente inestable la noche en la zona costera. Lunes 16 Zona Norte: máxima 35º y mínima 16º Zona Sur: máxima 32º y mínima 16º Zona Metropolitana: máxima 29º y mínima 18º Martes 17 Zona Norte: máxima 34º y mínima 16º Zona Sur: máxima 29º y mínima 16º Zona Metropolitana: máxima 26º y mínima 17º Miércoles 18 Zona Norte: máxima 34º y mínima 14º Zona Sur: máxima 30º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 28º y mínima 16º

Temas de la nota tiempo

soleado

lluvias