El uruguayo Thomas Silva culminó en la cuarta ubicación de la etapa 8 del Giro de Italia

El ciclista uruguayo Thomas Silva finalizó este sábado en la cuarta ubicación de la etapa 8 del Giro de Italia, que recorrió una distancia de 156 kilómetros entre Chieti y Fermo.

El ecuatoriano Jhonatan Narváez sumó su cuarta victoria en la competencia este año e igualó la marca de su compatriota Richard Carapaz. Finalizó la etapa en 3 horas 27 minutos y 26 segundos, a una velocidad media de 45,2 km/h.

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El podio se completó con un doblete noruego compuesto por Andreas Leknessund a 32 segundos y Martin Tjøtta a 42. Silva llegó en cuarto lugar a 44 segundos, al igual que el italiano Lorenzo Milesi, que quedó quinto.

La clasificación general la lidera el portugués Afonso Eulálio con una ventaja de 3:15 sobre el gran favorito, el danés Jonas Vingegaard. En la general, Silva se encuentra en la ubicación 46 a 31:23 del líder.

El domingo se disputará la etapa 9 sobre 184 kilómetros entre Cervia y final en alto, en Corno alle Scalle, con 10,8 kilómetros de subida a un desnivel medio del 6,1%, aunque especialmente duros son los últimos tres kilómetros, donde los porcentajes no bajan del 10%.

FUENTE: Con información de AFP