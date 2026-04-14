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Testigo del homicidio del delivery contó cómo auxilió a la víctima tras el ataque en el Centro

“Dijo que lo habían pinchado”, contó Nicolás, el hombre que asistió a la víctima antes de que llegara la Policía.

Nicolás, testigo del homicidio del delivery en el Centro.

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Un testigo del asesinato del trabajador de delivery ocurrido este lunes en el Centro de Montevideo relató cómo fueron los momentos posteriores al ataque y cómo intentó auxiliar a la víctima mientras esperaba la llegada de la Policía.

Nicolás dijo a Subrayado que escuchó “un estruendo de un casco contra el piso”. “Escuché cuando dijo que lo había pinchado con algo. El del auto se sube y se fue”, relató sobre la fuga del agresor.

El hombre se acercó a asistir al trabajador herido, que presentaba abundante sangrado. “Atiné a auxiliarlo, lo senté en un cajón y le traje la moto para acá. Llamé a la Policía”, explicó.

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Según su testimonio, la respuesta policial fue rápida. “La Policía llegó rápido, (demoró) menos de cinco minutos”, indicó. Luego, la víctima fue trasladada al Hospital Maciel, donde murió minutos más tarde.

El homicidio ocurrió a las 19:37 en Cuareim y Colonia, cuando el trabajador de 62 años circulaba en una moto y mantuvo una discusión de tránsito con el conductor de un auto. En ese momento, el agresor lo apuñaló y escapó.

El sospechoso, un hombre de 30 años sin antecedentes, fue detenido por la Policía tras ser ubicado mediante cámaras de vigilancia en distintos puntos de la ciudad.

Por este caso, la Unión de Trabajadores de Pedidos Ya convocó a una movilización para este martes a las 14:30 en Plaza Independencia, en reclamo de justicia y mejores condiciones de seguridad para el sector.

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Foto de archivo.
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