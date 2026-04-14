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Unión de trabajadores

Convocan a movilización en Plaza Independencia por el delivery asesinado en el Centro

La Unión de Trabajadores de Pedidos Ya llamó a concentrarse este martes en Plaza Independencia para exigir justicia y mejores condiciones de seguridad.

Foto de archivo.

Foto de archivo.

La Unión de Trabajadores de Pedidos Ya emitió un comunicado en el que expresó “profundo dolor y consternación” por el asesinato de Juan, el trabajador de 62 años que cumplía tareas de delivery y fue atacado en el Centro de Montevideo.

La organización convocó a una movilización para este martes a las 14:30 en la Plaza Independencia, y llamó también a trabajadores del interior del país a concentrarse en sus localidades.

Según indicaron, la convocatoria busca generar conciencia colectiva, exigir justicia y visibilizar la situación de vulnerabilidad en la que trabajan quienes se desempeñan en el sector.

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En el comunicado, además, manifestaron su acompañamiento a la familia, amistades y allegados del trabajador, y enviaron sus condolencias. “Reafirmamos nuestro compromiso en la defensa de los derechos de las y los trabajadores, y en la búsqueda de condiciones laborales dignas y seguras”, señalaron.

El homicidio ocurrió este lunes a las 19:37 en Cuareim y Colonia, cuando el trabajador circulaba en una moto y mantuvo una discusión de tránsito con el conductor de un auto. El hombre lo apuñaló y escapó del lugar. La víctima fue trasladada al Hospital Maciel en estado grave y murió minutos después.

El agresor, un hombre de 30 años sin antecedentes, fue detenido por la Policía tras ser ubicado mediante cámaras de vigilancia.

APUÑALADO CENTRO NUEVA

Imagen de cámara de seguridad cedida a Subrayado.

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