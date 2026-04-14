Convocan a movilización en Plaza Independencia por el delivery asesinado en el Centro

La Unión de Trabajadores de Pedidos Ya emitió un comunicado en el que expresó “profundo dolor y consternación” por el asesinato de Juan, el trabajador de 62 años que cumplía tareas de delivery y fue atacado en el Centro de Montevideo.

La organización convocó a una movilización para este martes a las 14:30 en la Plaza Independencia, y llamó también a trabajadores del interior del país a concentrarse en sus localidades.

Según indicaron, la convocatoria busca generar conciencia colectiva, exigir justicia y visibilizar la situación de vulnerabilidad en la que trabajan quienes se desempeñan en el sector.

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En el comunicado, además, manifestaron su acompañamiento a la familia, amistades y allegados del trabajador, y enviaron sus condolencias. “Reafirmamos nuestro compromiso en la defensa de los derechos de las y los trabajadores, y en la búsqueda de condiciones laborales dignas y seguras”, señalaron.

El homicidio ocurrió este lunes a las 19:37 en Cuareim y Colonia, cuando el trabajador circulaba en una moto y mantuvo una discusión de tránsito con el conductor de un auto. El hombre lo apuñaló y escapó del lugar. La víctima fue trasladada al Hospital Maciel en estado grave y murió minutos después.

El agresor, un hombre de 30 años sin antecedentes, fue detenido por la Policía tras ser ubicado mediante cámaras de vigilancia.