RECIBÍ EL NEWSLETTER
ACTIVISTA SOBRE DOBLE FEMICIDIO

Teresa Herrera: "Muertes evitables si el sistema funcionara como debe y si la ideología no jugara tan malas pasadas"

La vocera de la Red Contra Violencia Doméstica y Sexual señaló que es clave que la opinión pública esté alerta sobre mensajes de odio.

teresa-herrera-feminista-sobre-varones-unidos

Teresa Herrera, vocera de la Red Contra Violencia Doméstica y Sexual, se refirió al doble femicidio perpetuado por Pablo Laurta y manifestó que una vez más se trata de muertes evitables si el sistema funcionara como debe.

"Como siempre cadena de situaciones que no deberían ser. Este señor uno se pregunta cómo estaba libre cuando su expareja se tuvo que ir del país porque él intentó ahorcarla", indicó.

Además, sostuvo que es clave que la opinión pública esté alerta a los mensajes de odio. "Este hombre estaba en una organización donde claramente hay discursos de odio, pero organizaciones a las cuales hasta en el Parlamento se les abre las puertas, cuando en realidad todo lo que publican debería ser materia de Fiscalía de tomar en cuenta porque son discursos de odio".

docentes de utu pando realizaron paro tras agresion de alumno a profesora: son situaciones que se estan viviendo a nivel nacional
Seguí leyendo

Docentes de UTU Pando realizaron paro tras agresión de alumno a profesora: "Son situaciones que se están viviendo a nivel nacional"

Herrera también cuestionó por qué hay parte de la sociedad que continúa creyendo "cuando estos personajes dicen que son inocentes y que están acusados por denuncias falsas".

"Como siempre, muertes evitables. Muertes evitables si el sistema funcionara como debe funcionar y si la ideología no jugara tan malas pasadas", aseguró.

Reiteró la necesidad de más medidas y más presupuesto para abordar estas problemáticas. "Esto sigue estando muy lejos de ser una prioridad para la política pública de Uruguay. Y eso es muy preocupante".

Temas de la nota

Lo más visto

video
ROCHA

Motociclista volvía de festejar su cumpleaños y chocó una rotonda; su cuerpo fue hallado horas después en una cuneta
ARGENTINA

Encontraron la billetera del remisero desaparecido entre las pertenencias de Pablo Laurta, en Gualeguaychú
montevideo

Policía busca a un taxista desaparecido desde el sábado; su vehículo fue encontrado incendiado
URUGUAYO DETENIDO EN GUALEGUAYCHÚ

"Conductas celosas y persecutorias": el perfil de Pablo Laurta, el uruguayo autor del doble femicidio en Córdoba
dos países sacudidos

El uruguayo detenido en Argentina por dos femicidios y el secuestro de su hijo: lo que se sabe de Pablo Laurta

Te puede interesar

Autoridades de Entre Ríos sobre búsqueda del remisero: Lautra paró a poner combustible y ya no estaba Martín
ARGENTINA

Autoridades de Entre Ríos sobre búsqueda del remisero: Lautra paró a poner combustible y "ya no estaba Martín"
Habló el juez que en 2024 negó restitución a Uruguay del hijo de Laurta: No había sido ilícito video
CÓRDOBA

Habló el juez que en 2024 negó restitución a Uruguay del hijo de Laurta: "No había sido ilícito"
Encontraron la billetera del remisero desaparecido entre las pertenencias de Pablo Laurta, en Gualeguaychú
ARGENTINA

Encontraron la billetera del remisero desaparecido entre las pertenencias de Pablo Laurta, en Gualeguaychú

Dejá tu comentario