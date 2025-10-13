Teresa Herrera: "Muertes evitables si el sistema funcionara como debe y si la ideología no jugara tan malas pasadas"

Teresa Herrera , vocera de la Red Contra Violencia Doméstica y Sexual, se refirió al doble femicidio perpetuado por Pablo Laurta y manifestó que una vez más se trata de muertes evitables si el sistema funcionara como debe.

"Como siempre cadena de situaciones que no deberían ser. Este señor uno se pregunta cómo estaba libre cuando su expareja se tuvo que ir del país porque él intentó ahorcarla", indicó.

Además, sostuvo que es clave que la opinión pública esté alerta a los mensajes de odio. "Este hombre estaba en una organización donde claramente hay discursos de odio, pero organizaciones a las cuales hasta en el Parlamento se les abre las puertas, cuando en realidad todo lo que publican debería ser materia de Fiscalía de tomar en cuenta porque son discursos de odio".

Herrera también cuestionó por qué hay parte de la sociedad que continúa creyendo "cuando estos personajes dicen que son inocentes y que están acusados por denuncias falsas".

"Como siempre, muertes evitables. Muertes evitables si el sistema funcionara como debe funcionar y si la ideología no jugara tan malas pasadas", aseguró.

Reiteró la necesidad de más medidas y más presupuesto para abordar estas problemáticas. "Esto sigue estando muy lejos de ser una prioridad para la política pública de Uruguay. Y eso es muy preocupante".