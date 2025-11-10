RECIBÍ EL NEWSLETTER
CONFLICTO POR INSEGURIDAD Y PRESUPUESTO

Tercer día de paro del sindicato de maestros, con movilización a Torre Ejecutiva y pedido de reunión con Orsi

El sindicato de maestros convoca a un paro en las escuelas públicas de Montevideo este lunes, con movilización a Torre Ejecutivo al mediodía. Dejarán una carta y un pedido de reunión al presidente Orsi.

sindicato-maestros-movilización-nov-7

El sindicato de maestros de Montevideo (Ademu) realiza este lunes 10 su tercer día de paro por las agresiones del miércoles pasado a niños, madres y docentes de la escuela 123 de Flor de Maroñas, y convoca a una movilización hacia Torre Ejecutiva, plaza Independencia, donde dejarán una carta al presidente Yamandú Orsi y un pedido de reunión con el mandatario.

El paro de este lunes se suma al del jueves y el viernes en las escuelas públicas de Montevideo. El viernes hubo además una manifestación afuera y adentro de la sede central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) en Colonia y avenida del Libertador.

Maestras y maestros reclaman mayores medidas de seguridad en las escuela y más presupuesto para atender estos reclamos.

Movilización del sindicato de profesores. Foto: archivo Subrayado.
Seguí leyendo

Sindicato de profesores de Secundaria hace paro todo el lunes en Montevideo y acompaña movilización de maestros

Piden la contratación de equipos multidisciplinarios que acompañen al equipo docente de las escuelas públicas en la resolución de conflictos, en particular con familiares de escolares que han protagonizado hechos de violencia dentro y fuera de las escuelas.

“El déficit presupuestal y el incremento de la violencia en territorio requiere atención de más recursos humanos”, dijo Paola López, del sindicato de magisterio.

image
Temas de la nota

Lo más visto

Temperatura entre los 28°C y los 34°C durante el día: el pronóstico de Nubel Cisneros para las próximas jornadas
EL TIEMPO

Temperatura entre los 28°C y los 34°C durante el día: el pronóstico de Nubel Cisneros para las próximas jornadas
SINIESTRO DE TRÁNSITO

Dos mujeres graves tras volcar en auto en Flores; en el vehículo viajaba un bebé que resultó con lesiones leves
CONCENTRACIÓN EN TORRE EJECUTIVA

Sindicato de profesores convoca a un paro de 24 horas el lunes en Montevideo, que se suma al de maestros
OCURRIÓ ESTE SÁBADO

Enfermera fue víctima de "una brutal agresión física y verbal" en el Clínicas y el sindicato analiza medidas
EN PARQUE RODÓ

Un policía resultó herido y hay un detenido tras incidentes con hinchas de Nacional cerca del Franzini

Te puede interesar

Allanamiento en Casabó por asalto a remesa en Colón. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado. video
ALLANAMIENTOS EN CASABÓ

Cuatro detenidos por asalto a remesa en Colón; en una casa hallaron un explosivo y fue detonado por la brigada del Ejército
Tercer día de paro del sindicato de maestros, con movilización a Torre Ejecutiva y pedido de reunión con Orsi
CONFLICTO POR INSEGURIDAD Y PRESUPUESTO

Tercer día de paro del sindicato de maestros, con movilización a Torre Ejecutiva y pedido de reunión con Orsi
Movilización del sindicato de profesores. Foto: archivo Subrayado.
PARO Y MOVILIZACIÓN POR PRESUPUESTO

Sindicato de profesores de Secundaria hace paro todo el lunes en Montevideo y acompaña movilización de maestros

Dejá tu comentario