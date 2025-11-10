Tercer día de paro del sindicato de maestros, con movilización a Torre Ejecutiva y pedido de reunión con Orsi

El sindicato de maestros de Montevideo (Ademu) realiza este lunes 10 su tercer día de paro por las agresiones del miércoles pasado a niños, madres y docentes de la escuela 123 de Flor de Maroñas, y convoca a una movilización hacia Torre Ejecutiva , plaza Independencia, donde dejarán una carta al presidente Yamandú Orsi y un pedido de reunión con el mandatario.

El paro de este lunes se suma al del jueves y el viernes en las escuelas públicas de Montevideo. El viernes hubo además una manifestación afuera y adentro de la sede central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) en Colonia y avenida del Libertador.

Maestras y maestros reclaman mayores medidas de seguridad en las escuela y más presupuesto para atender estos reclamos.

Piden la contratación de equipos multidisciplinarios que acompañen al equipo docente de las escuelas públicas en la resolución de conflictos, en particular con familiares de escolares que han protagonizado hechos de violencia dentro y fuera de las escuelas.

“El déficit presupuestal y el incremento de la violencia en territorio requiere atención de más recursos humanos”, dijo Paola López, del sindicato de magisterio.