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Tentativa de rapiña en un almacén terminó con incidentes en Parque Batlle y un comerciante lesionado

Los delincuentes fueron detenidos más adelante por la Policía, en avenida Italia y Centenario. Tienen 19 años y están a disposición de Fiscalía.

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Delincuentes intentaron cometer varios robos en Parque Batlle, uno dentro de un almacén. El responsable del comercio enfrentó a los rapiñeros y terminó lesionado tras recibir una golpiza por parte de estos.

Los mismos delincuentes habían robado previamente a un auto estacionado. Le rompieron un vidrio y se llevaron una lanchera. De este elemento, sacan un tenedor que utilizan luego como arma para robar a personas.

Primero, amenazaron a una mujer mayor, que se refugió y estos siguieron caminando. Luego, atacaron a un joven de 20 años. También lo amenazaron con el tenedor. En ese momento, el joven se escondió dentro del almacén, donde se desencadenó el otro intento de rapiña y la agresión con los propietarios que intentaron defenderse.

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Los delincuentes fueron detenidos más tarde por la Policía.

En la misma esquina, el periodista de Subrayado Guillermo Lorenzo sufrió un intento de robo por parte de otro delincuente en moto, cuando fue al lugar para cubrir lo que había ocurrido más temprano.

Todos los hechos quedaron registrados en cámaras de seguridad.

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