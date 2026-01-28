Tensión y balacera en el Marconi: un delincuente que portaba un fusil de asalto y disparaba resultó herido por la Policía

Un delincuente con un fusil de asalto resultó herido de arma de fuego por la Policía en la tarde de este miércoles en Guarapirú y Burgueño, en el barrio Marconi .

El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó desde el lugar que el hecho ocurrió minutos antes del inicio de un operativo policial dispuesto en la zona.

El individuo de unos 30 años que se encontraba efectuando disparos, fue derivado a la policlínica de Capitán Tula y posteriormente al Hospital Pasteur; presenta múltiples heridas de arma de fuego.

Hay una segunda persona herida, producto de los enfrentamientos, que también se encuentra en la misma policlínica.

Se llevaron adelante allanamientos y registro de personas debido a las balaceras suscitadas en los últimos días.

Resultados primarios indican que los efectivos incautaron armas, municiones, droga y vehículos robados, motos y autos.

En el lugar trabajó personal de la DIGOE, Guardia Republicana, el subjefe de la Jefatura de Montevideo Carlos Rodríguez, un helicóptero del Ministerio del Interior, efectivos de zona operacional III, Policía Científica y de Investigaciones, en busca de armas.

#AHORA | Tensión en el barrio Marconi: un hombre con un fusil de asalto resultó herido por la Policía. Los detalles con @Guillelorenzo20 pic.twitter.com/g5b0uUYt1a — Subrayado (@Subrayado) January 28, 2026