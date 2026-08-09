RECIBÍ EL NEWSLETTER
DELITOS AUTOMOTORES

Desbarataron punto de acopio de armas: incautaron diversos calibres, dinero, municiones y formalizaron a un hombre

El hombre de nacionalidad extranjera, que fue detenido en un operativo, cumplirá una medida cautelar de arresto domiciliario total por 120 días mientras continúa la investigación.

Ministerio del Interior

Ministerio del Interior

La Policía desbarató en las últimas horas un lugar de acopio de armas en la zona de Batlle y Ordóñez y detuvo a un hombre.

La Brigada Departamental de Delitos Automotores (BR.I.D.D.A.) de la Jefatura de Policía de Montevideo y de la DIGOE realizaron un allanamiento en una vivienda en la que incautaron una cajonera tres armas de fuego: un revólver calibre 38, un revólver calibre 22 y una pistola calibre 635. también 37 municiones de diferentes calibres, dinero en efectivo $17.200 y $800 dominicanos.

Por este mismo caso, el pasado viernes en un operativo realizado por la Policía e inspectores de la intendencia fue detenido un hombre en una moto por la avenida Gral. Flores. El vehículo estaba requerido

Ministerio del Interior
Seguí leyendo

Cuatro condenados por asociación para delinquir, drogas, armas y receptación en la Operación Ibiza

El detenido de 29 años de nacionalidad extranjera, cumplirá una medida cautelar de arresto domiciliario total por 120 días mientras continúa la investigación.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PLAZA MATRIZ

Lacalle Pou en acto por 190 años del Partido Nacional: "Estoy tranquilo, satisfecho, no conforme; el fin último fue el bienestar de todos"
SALTO

Dos motociclistas murieron en dos siniestros de tránsito ocurridos en ruta 3 a 300 metros de distancia
AVENIDA ITALIA Y SEGOVIA

Siniestro grave en avenida Italia dejó a una persona atrapada en un auto; Bomberos trabajó en el rescate
CANELONES

Un policía de 52 años se suicidó con su arma de reglamento en San Ramón; fue encontrado en el río Santa Lucía
WILLIMAN Y DEL FARO

Un motociclista de 26 años murió luego de chocar contra una columna en la rambla en Maldonado

Te puede interesar

Grupo Cipriani anuncia que no será posible finalizar la obra y abrir el hotel-casino en la próxima temporada
SAN RAFAEL- PUNTA DEL ESTE

Grupo Cipriani anuncia que no será posible finalizar la obra y abrir el hotel-casino en la próxima temporada
ASCOT-UCOT convoca a paro por secuestro de ómnibus y su conductor por parte de hinchas de Cerro
HASTA LA MOVILIZACIÓN DE ESTE LUNES

ASCOT-UCOT convoca a paro por secuestro de ómnibus y su conductor por parte de hinchas de Cerro
AFP
Pudahuel

Uruguayo intentó sobornar a carabineros en Chile; fue detenido en el aeropuerto y puesto a disposición de la justicia

Dejá tu comentario