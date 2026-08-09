Desbarataron punto de acopio de armas: incautaron diversos calibres, dinero, municiones y formalizaron a un hombre

Ministerio del Interior

La Policía desbarató en las últimas horas un lugar de acopio de armas en la zona de Batlle y Ordóñez y detuvo a un hombre.

La Brigada Departamental de Delitos Automotores (BR.I.D.D.A.) de la Jefatura de Policía de Montevideo y de la DIGOE realizaron un allanamiento en una vivienda en la que incautaron una cajonera tres armas de fuego: un revólver calibre 38, un revólver calibre 22 y una pistola calibre 635. también 37 municiones de diferentes calibres, dinero en efectivo $17.200 y $800 dominicanos.

Por este mismo caso, el pasado viernes en un operativo realizado por la Policía e inspectores de la intendencia fue detenido un hombre en una moto por la avenida Gral. Flores. El vehículo estaba requerido

El detenido de 29 años de nacionalidad extranjera, cumplirá una medida cautelar de arresto domiciliario total por 120 días mientras continúa la investigación.

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