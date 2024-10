"Tengo las pruebas de que mi hijo es inocente", dijo la madre de menor de 14 años imputado por crimen del bebé

“La foto está, es verdad. Yo lo que quiero es que si lo quieren imputar por porte de armas, que lo imputen, pero por homicidio no, porque yo tengo las pruebas de que mi hijo es inocente, de que mi hijo no hizo ese homicidio. No mató un bebé, no estaba en el lugar del hecho”, expresó.

Rodríguez aseguró que tiene como prueba que el médico fue a curar a su hijo a la casa ese día, y las cámaras de su casa.

“Mataron a un bebé y yo lo entiendo, soy mamá. Yo me pongo en el lugar de esa mamá. Esa mamá cuando se despierte está muerta en vida, porque le mataron a un bebé, y se entiende todo, pero yo quiero que me entiendan a mí, mi hijo no hizo eso”, remarcó.

Respecto a las armas con las que su hijo se fotografiaba, Rodríguez contó que ella lo denunció.

“Yo lo denuncié como madre, yo hice lo que tenía que hacer una madre, yo lo denuncié a mi hijo. Fui con una foto de mi hijo a cuarta zona, que estaba con dos armas, les dije que mi hijo andaba armado, que andaba en Cerro Norte, que yo no vivía ahí, que no podía con él, que lo quería encerrar antes de que pasara una cosa de estas o me lo mataran. Pasaron las dos cosas: casi me lo matan el 30 de agosto y ahora pasó esto”, agregó.

El 30 de agosto lo hirieron con cuatro disparos y estuvo una semana en coma, contó la madre.

“Está con una colostomía, está con la operación abierta, porque ahora el doctor de él le dejó la operación abierta. Está con mechas, tiene que tener curaciones diarias todos los días y cada una semana lo tiene que ver el cirujano de él. Camina doblado. Si a mi hijo no le hubiera pasado esto y no estuviera en mi casa, hasta duraría de mi hijo, pero mi hijo estaba en mi casa”, explicó.