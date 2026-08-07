"En 30 días se puede producir el 50% de las precipitaciones de un año", advirtió Palomeque sobre efectos de El Niño

El director del Sistema Nacional de Emergencia (Sinae), Leandro Palomeque, analizó este viernes las proyecciones vinculadas al fenómeno El Niño, por las que se espera un aumento de las precipitaciones con acumulados que podrán llegar a los 400 o 500 milímetros mensuales. Si se tiene en cuenta que en un año llueve en promedio unos 1.200 milímetros, "en 30 días se puede producir el 50% de las precipitaciones de un año", advirtió.

Palomeque indicó que el fenómeno será sostenido en el tiempo y comenzará a afectar al país a partir de setiembre, con picos altos en noviembre y diciembre, donde se producirán los efectos más altos. Luego, ocurrirá una baja en enero y febrero por las altas temperaturas del verano, y volverá a repuntar en marzo, abril y mayo, con un escenario más negativo en abril.

El fenómeno provocará el desplazamiento de familias por un período prolongado de tiempo, sostuvo. Palomeque anticipó que se prevé inundaciones por ribera (márgenes de ríos y arroyos) y por sistemas de drenajes. Por eso, se operará con un sistema de alerta temprana para evacuar a las personas en seco, antes que sean alcanzadas por el nivel del agua y minimizando las pérdidas.

Consultado sobre el mayor impacto del fenómeno, Palomeque dijo que "no es posible determinar un escenario acertado en base a lo que tenemos, lo que sí tenemos es el análisis de los escenarios previos que nos da el mayor nivel de impacto que ha ocurrido hasta el día de hoy vinculado al fenómeno El Niño", y agregó "no significa que este evento no lo pueda superar y ampliamente, que es la previsión que tenemos".

"Desde allí, llegamos a un nivel de un escenario concreto, previsible, de acuerdo a los antecedentes, pero de allí en adelante lo que hacemos son proyecciones que nos pueden indican niveles de daños que podemos llegar a tener", indicó Palomeque tras la reunión de la Junta Nacional de Emergencias y Reducción de Riesgos y Desastres en la que se presentó a los subsecretarios de los Ministerios y al secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, la planificación desarrollada por la Dirección Nacional de Emergencias.

En la reunión se presentaron los diferentes escenarios que se podrán enfrentar a partir del análisis de los eventos de 1997-1998 y de El Niño con inundaciones en 2015-2016 y 2023-2024. Se analizaron los antecedentes y alcances, se desarrollaron los posibles escenarios para trabajar en forma anticipada y se fijaron siete ejes de trabajo prioritarios que se empiezan a ejecutar a partir de esta jornada.

Palomeque indicó que se trabajará en la mitigación y en las respuestas ante la imposibilidad de evitar el evento, para que la afectación a la población sea la menor posible. Una de las prioridades será la comunicación, con mensajes claros desde Presidencia de la República con las medidas preparatorias.

Los Ministerios participarán en la etapa de planificación y aportes de recursos, y en las reuniones de coordinación. Luego, está prevista una reunión con el Congreso de Intendentes para coordinar la respuesta junto a los Comités Departamentales de Emergencias. El siguiente paso marca visitas a las localidades que se prevé que sean afectadas por el fenómeno.