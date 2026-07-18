UTE informó este sábado de mañana que durante el fuerte temporal que afectó gran parte del país, en particular al norte del río Negro, casi 50.000 clientes se quedaron sin luz por interrupción del servicio eléctrico.
Temporal dejó cerca de 50.000 clientes sin luz en todo el país, más de 21.000 solo en Salto
El temporal de este sábado dejó miles de clientes sin luz en todo el país. Salto fue el departamento más afectado con más de 21.000 servicios afectados. UTE trabaja en la reconexión eléctrica.
Esto se debió a la caída de decenas de columnas del tendido eléctrico en varias ciudades y localidades, lo que interrumpió el servicio de 48.000 clientes, de acuerdo al informe de la hora 10 publicado por UTE.
De ese total, 21.503 servicios se vieron interrumpidos solo en Salto, donde se registraron los peores daños por el temporal.
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UTE actualizó el informe minutos antes de la hora 13 y la cantidad de clientes sin luz en Salto era de 16.180.
“Desde las primeras horas de la mañana, UTE se encuentra trabajando en las localidades afectadas, relevando líneas y realizando tareas de seguridad. Los trabajos continuarán durante toda la jornada, con el despliegue de cuadrillas en varias zonas del país”, dice el comunicado oficial, y agrega: “Solicitamos a la población extremar los cuidados ante cables caídos: no acercarse ni tocarlos. En caso de detectarlos, reportarlos”.
“Dado que las condiciones climáticas adversas persisten, pueden producirse nuevas afectaciones. Continuaremos informando sobre la evolución de la situación a través de los canales oficiales de UTE”, finaliza el comunicado.
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