RECIBÍ EL NEWSLETTER
OCURRIÓ ESTE SÁBADO

Enfermera fue agredida en el Hospital de Clínicas y el sindicato analiza medidas por "creciente inseguridad y hostilidad"

“Estos hechos no deben, bajo ningún concepto, naturalizarse ni ser tolerados”, expresó la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas.

Foto: FocoUy

Foto: FocoUy

Una enfermera fue víctima de “una brutal agresión física y verbal” en el Hospital de Clínicas, informó la División de Enfermería del centro asistencial.

La División de Enfermería repudió el hecho y llamó a favorecer el diálogo y no la violencia. Desde el sindicato del Hospital de Clínicas también repudiaron la violencia contra la trabajadora y este lunes se reunirán con autoridades de la institución; aseguran que los hechos de violencia se acrecentaron.

“Manifestamos nuestra solidaridad con la compañera agredida y nuestra profunda preocupación por la creciente inseguridad y hostilidad que enfrentan las y los trabajadores al brindar atención, tanto por factores sociales como por condiciones institucionales. Exigimos a las autoridades competentes que tomen medidas concretas para garantizar la seguridad laboral y el respeto hacia quienes sostenemos cotidianamente la atención en salud pública”, indicaron desde la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas.

AFP
Seguí leyendo

El saludo del papa León XIV a Uruguay, por los 200 años de la devoción a la Virgen de los Treinta y Tres

El asunto será tratado en la Mesa Representativa del sindicato, así como en la Asamblea General, para evaluar medidas colectivas. “Estos hechos no deben, bajo ningún concepto, naturalizarse ni ser tolerados”.

Temas de la nota

Lo más visto

Sindicato de profesores convoca a un paro de 24 horas el lunes en Montevideo, que se suma al de maestros
CONCENTRACIÓN EN TORRE EJECUTIVA

Sindicato de profesores convoca a un paro de 24 horas el lunes en Montevideo, que se suma al de maestros
PREPARA DENUNCIA EN REINO UNIDO

Jorge Díaz afirmó que la liquidación de Eurocommerce, garantía de Cardama, "era algo que esperábamos"
A DISPOSICIÓN DE LA JUSTICIA

Ocho personas detenidas por estafar a una financiera; sacaban préstamos con recibos de sueldo falsos
SINIESTRO DE TRÁNSITO

Dos mujeres graves tras volcar en auto en Flores; en el vehículo viajaba un bebé que resultó con lesiones leves
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

Banco República comenzó con la campaña de préstamos especiales para jubilados y pensionistas

Te puede interesar

Sindicato de profesores convoca a un paro de 24 horas el lunes en Montevideo, que se suma al de maestros
CONCENTRACIÓN EN TORRE EJECUTIVA

Sindicato de profesores convoca a un paro de 24 horas el lunes en Montevideo, que se suma al de maestros
En el Franzini y en el Centenario: juegan desde las 16:30 Defensor Sporting VS Nacional y MC Torque VS Peñarol
Deportes

En el Franzini y en el Centenario: juegan desde las 16:30 Defensor Sporting VS Nacional y MC Torque VS Peñarol
Foto: FocoUy
OCURRIÓ ESTE SÁBADO

Enfermera fue agredida en el Hospital de Clínicas y el sindicato analiza medidas por "creciente inseguridad y hostilidad"

Dejá tu comentario