"Temo por mi vida": Tatiana Marset hizo pública carta ante negligencias médicas que afectan su salud

Carta de Tatiana Marset y una orden judicial para su valoración médica, presentadas por la abogada de la detenida. El Deber,

La hermana del narcotraficante uruguayo, Sebastián Marset, hizo pública una carta en la que denuncia falta de atención médica oportuna, diagnósticos contradictorios y obstáculos para recibir tratamiento especializado.

“No quiero privilegios, quiero que respeten mi salud. Temo por mi vida. Ya basta esta negligencia de parte del régimen de Palmasola”, señaló.

El medio boliviano El Deber consignó que Tatiana Marset Alba escribió que comenzó a sufrir fuertes dolores que le impedían caminar, además de molestias persistentes en el costado izquierdo de su cuerpo y que los médicos de la cárcel no lograron establecer un diagnóstico preciso, situación que habría provocado el agravamiento de su condición.

La denuncia pública dirigida a los medios de comunicación, a la que accedió El Deber, refiere a una presunta negligencia médica ocurrida en el penal de Palmasola, donde se encuentra cumpliendo prisión preventiva; fue detenida junto a su hermano el pasado mes de marzo en Santa Cruz de las Sierras.

La mujer manifestó que teme por su vida debido al deterioro de su estado de salud y que desde principios del mes de mayo busca atención médica adecuada y que no ha tenido una solución definitiva a las dolencias que padece.

“Actualmente he vuelto a recaer, los dolores son más fuertes”, escribió.

En la misiva agregó que posteriormente fue trasladada al hospital San Juan de Dios, donde le practicaron diversos estudios donde recibió un diagnóstico de hepatitis A. Sin embargo, comentó que médicos particulares consultados coincidieron en que padecería pancreatitis.

El documento fue difundido por su abogada Mónica Terrazas.

Según informó El Deber, hasta el momento las autoridades penitenciarias no han hecho declaraciones al respecto.