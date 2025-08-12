Técnicos de MGAP encontraron restos de glifosato en el patio de la Escuela Agraria de Guichón en Paysandú

Técnicos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ( MGAP ) encontraron restos de glifosato en el patio de la Escuela Agraria de Guichón en Paysandú.

La directora departamental de Salud, Ángela Almeida, indicó a Subrayado que si bien el Ministerio de Salud Pública (MSP) no registró denuncias ni consultas en centros asistenciales considera el problema como de salud pública.

Desde el MSP trabajan en conjunto con las demás autoridades para resolver el problema en una zona de protección ambiental e instan a respetar y no aplicar herbicidas.

Almeida insistió que ante sospechas o exposición al producto tóxico de la fumigación y ante la aparición de mínimos síntomas se consulte en los centros de atención de salud para que quede registrado en la historia clínica del paciente y se haga la denuncia correspondiente. Fue una docente del centro educativo quien denunció el caso ante el Ministerio de Ambiente.

El colectivo de Guichón por los bienes naturales advirtió por la situación generada en la escuela agraria y consideró el hecho como grave ante reiteradas denuncias de parte de la organización.

Marcelo Fagúndez afirmó a Subrayado que el informe del MGAP confirma las denuncias realizadas por el colectivo desde hace varios años con aplicaciones de herbicidas en la zona muy cerca a la escuela.

Fagúndez indicó que en ese lugar además de la escuela agraria se encuentra la unidad potabilizadora de agua. Afirmó que docentes y alumnos quedaron expuestos en una parada de ómnibus a 20 metros de la aplicación.

El activista afirmó que el propietario del campo amenazó públicamente a la docente que realizó la denuncia. Desde la organización, acompañan a la denunciante para que se tomen las acciones legales correspondientes.