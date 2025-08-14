RECIBÍ EL NEWSLETTER
COMUNICADO DEL SINDICATO

Sunca convoca a un paro nacional parcial este viernes de 9 a 13 horas por muerte de trabajador en Soriano

Fabián Aguilera, de 56 años, falleció el miércoles luego de que parte de un muro de una casa que reformaba le cayera encima causándole lesiones fatales.

El Sindicato de la Construcción (Sunca) convoca a un paro nacional parcial por duelo este viernes 15 de 9 a 13 horas por la muerte de un trabajador de 56 años en una obra en Mercedes, Soriano.

En la mañana del miércoles 13, Fabián Aguilera se encontraba realizando tareas de reforma en una casa cuando en determinado momento parte de un muro se derrumbó sobre el trabajador. El obrero fue rescatado y derivado de urgencia a un centro de salud. Ingresó al CTI, pero falleció en la tarde-noche por las lesiones sufridas. Aguilera estaba casado y era padre de tres hijos mayores de edad.

En un comunicado, el Comité Ejecutivo Nacional del Sunca expresó la solidaridad del sindicato con la familia y amigos del trabajador fallecido. Además, reiteró su convocatoria a un diálogo nacional sobre la seguridad y salud laboral, y el impulso para la aprobación de una ley nacional sobre estos temas. También, la ampliación del cuerpo inspectivo del Ministerio de Trabajo, la creación de una Fiscalía especializada en Accidentes Laborales, campañas de sensibilización sobre siniestros en el ámbito laboral y el cumplimiento del registro de empresas de infraestructura.

Foto: FocoUy.
Tránsito cortado y desvíos en 18 de Julio por concentración y marcha del PIT-CNT durante el paro
