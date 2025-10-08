RECIBÍ EL NEWSLETTER
NEGOCIACIÓN LABORAL

Conflicto en Conaprole: hay acuerdo y centro de distribución en Rivera absorberá parte de plantilla de planta cerrada

Son nueve los trabajadores que podrán retomar actividad con el centro de distribución, la mitad de la plantilla que ocupaba la planta.

Foto: Subrayado. Planta 14 de Conaprole en Rivera.

Conaprole y el sindicato llegaron a un acuerdo en el marco de negociaciones que tenían como objetivo reabrir la planta de Rivera.

Hasta fin de año trabajarán en una comisión conjunta para negociar temas y se reactivará un centro de distribución en Rivera, donde comenzó el conflicto por el cierre de la planta láctea.

El centro de distribución absorberá a nueve trabajadores, que es la mitad de la plantilla que ejercía en la planta cerrada.

Sindicato de Conaprole y de la industria láctea con Orsi. Imágenes: Presidencia.
"Como parte del acuerdo ambas partes asumen el compromiso de respetar que durante el plazo del ámbito, que se extiende hasta el 31/12/25, no se realizarán medidas gremiales de ningún tipo y la negociación se mantendrá en condiciones de paz laboral. También existe la posibilidad de que se abran otros ámbitos de negociación en caso de que se considere necesario", comunicó el Ministerio de Trabajo.

Una delegación del sindicato de trabajadores de Conaprole y de la Federación de Trabajadores la Industrial Láctea se había reunido con el presidente Yamandú Orsi este martes al mediodía en Torre Ejecutiva, junto con el ministro de Trabajo, Juan Castillo.

El cierre de la planta 14 en Rivera fue uno de los temas centrales.

El martes, el dirigente de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL), Enrique Méndez, había señalado que Conaprole es una empresa que tiene ganancias y que por eso no se justifica - a su entender - el cierre de la planta en Rivera.

