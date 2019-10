Talvi reconoció que se enojó con el tema del debate y que eso lo perjudicó en lo electoral

“Yo me indigné, de hecho me enojé y creo que fue la primera vez que la gente me veía enojado en la campaña y eso me perjudicó y lo sé perfectamente por los microdatos que manejamos”, comentó el candidato a presidente por el Partido Colorado.

“Confieso y reconozco que el tema del debate me indignó, me enojó y lo hice saber de manera explícita y por alguna razón a la mayoría de los ciudadanos no le gusta verme enojado aunque estuviera reclamando algo justo”.