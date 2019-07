Tabaré Vázquez: "el próximo gobierno puede tener mayoría con 45% por atomización del sistema de partidos"

"Eso no es menor", dijo el jefe de Estado, quien se excusó de hacer otras consideraciones por estar prohibido por las normas constitucionales.

En declaraciones a Océano FM, desde la cumbre del Mercosur en Santa Fe, Vázquez dijo que la emergencia de algunos partidos pequeños traerá cambios al mapa electoral

"Con tres partidos grandes y fuertes, la mayoría parlamentaria debería estar en el 50%, o un poco menos 49%, 48%, 47%. Pero con tantos partidos se podría tener mayorías con menos proporción, con lo que eso conlleva. El Poder Legislativo en Uruguay tiene una importancia sustancial y hasta definitoria", afirmó Vázquez.

Uno de esos partidos que conforman el mapa electoral es Cabildo Abierto, encabezado por el excomandante Guido Manini Ríos, a quien Vázquez destituyó en el marco de una discusión sobre justicia, derechos humanos y militares.

Consultado sobre Manini Ríos y su incursión en la política, el presidente dijo que "ya se veía con anterioridad la intención de proyectarse en el mundo político partidario electoral".

"Y con todo derecho", agregó.

Por otra parte, el presidente dijo haber sentido "vergüenza ajena" al ver retirarse a la delegación uruguaya de la asamblea de la ONU por el caso Venezuela.

La actitud del secretario general, el uruguayo Luis Almagro, excanciller del segundo gobierno del Frente Amplio, generó incomodidad en el actual gobierno.

Almagro presiona para que los países de la región declaren a Venezuela como una dictadura, algo que Uruguay se ha negado a hacer.

“No me merece ningún comentario. No pierdo tiempo. Cuando él fue canciller me reuní en una sola oportunidad con él. Nunca estuve muy de acuerdo con las actitudes de Almagro”.

La postura de Uruguay, enfrentada con otros países como Argentina Brasil o Chile, fue la de mantener distancia sobre esa definición, en el entendido de que las definiciones y la pacificación pasará por un acuerdo político y social entre los venezolanos.

Esta postura fue seguida por el llamado de Grupo de Lima y tras un debate interno en la última declaración del Mercosur, a pesar de que los otros países se inclinaban por definir a la Venezuela presidida por Nicolás Maduro como un gobierno autoritario.

“Los países del grupo de Lima aceptaron la postura de la Unión Europea y Uruguay en cuanto a que el camino de salida lo tienen que resolver los venezolanos por vía pacífica y democrática. Esto muestra que no estábamos tan equivocados ni tan solos”.