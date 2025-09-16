Sustentabilidad y donación, la estrategia de Conaprole para el reciclaje de envases de helado

Foto: Dolores Battro, Presidenta del Banco de Alimentos; Gabriel Valdés, CEO de Conaprole; Lucy Carozo, Directora General de Fundación Los Rosales; Isabel Chaquiriand, CEO de Atma; Alex Malachowski, Gerente General de Nuevocentro Shopping.

A fines de 2024 se realizó la segunda edición de una acción realizada por Conaprole, en conjunto con Atma y Nuevocentro Shopping, para el reciclaje y reutilización de sus envases de helado. La iniciativa proponía a los consumidores canjear sus envases por una bolsa reutilizable.

Como resultado, se obtuvieron más de 7.500 packs de helado y se canjearon más de 3.500 bolsas. Esta acción, desarrollada entre octubre y diciembre de 2024, atrajo un 35% más de participantes respecto a la misma iniciativa llevada a cabo en 2023. Esto demuestra que los consumidores están cada vez más familiarizados con esta propuesta que apuesta al cuidado del medio ambiente.

La iniciativa, llevada adelante por las tres organizaciones, incluye el eslabón final del apoyo social a través de la donación. Con los materiales entregados por los consumidores se generaron casi 5.000 jarras que fueron donadas al Banco de Alimentos, quien se encarga de distribuirlas a los distintos centros afiliados.

Uno de ellos es la Fundación Los Rosales, a donde concurrieron Gabriel Valdés, CEO de Conaprole; Isabel Chaquiriand, CEO de Atma; Alex Malachowski, Gerente General de Nuevocentro Shopping; y Dolores Battro, Presidenta del Banco de Alimentos. 300 jarras fueron destinadas a los niños de la fundación, ubicada en Casavalle, cuya misión consiste en transformar las vidas de los niños y adolescentes a través de la educación.

“Desde Conaprole creemos que la educación es el motor más poderoso de cambio social. Por eso, cuando conocimos el propósito de Los Rosales —ese compromiso profundo con la formación integral, con la equidad, con el desarrollo comunitario— supimos que teníamos que estar presentes”, expresó Gabriel Valdés.

A partir de setiembre de este año, la acción de canje de envases de helado volverá a habilitarse en Nuevocentro Shopping.