RECIBÍ EL NEWSLETTER
EMPRESARIALES

Gran Effie para McDonald's y Cámara TBWA

Un gran reconocimiento para una gran revelación.

EFFIE-2025

Con la conquista del Gran Effie por la campaña “Muchísimo Cheddar Che”, Cámara TBWA y McDonald’s celebran de la mejor manera sus nueve años de relación ininterrumpida.

Fruto de una visión estratégica compartida, este premio subraya el compromiso de ambas partes con la búsqueda y realización de ideas tan creativas como efectivas, reafirmando el rol de la agencia como socio estratégico de la marca.

Este reconocimiento se suma a los 14 premios obtenidos juntos en el Effie, a numerosas distinciones en festivales locales y regionales, y al León de Plata alcanzado en el Festival de Cannes 2023.

gran remate online de lucas etcheverrito: 22 terrenos en cuotas en la paloma y punta del diablo, y una chacra de 3 has sobre ruta 9 en maldonado
Seguí leyendo

Gran remate online de Lucas Etcheverrito: 22 terrenos en cuotas en La Paloma y Punta del Diablo, y una chacra de 3 hás sobre ruta 9 en Maldonado

Además del máximo galardón de la noche, la agencia también obtuvo otros cuatro premios a la eficiencia publicitaria, con BHU y Nissan entre los clientes distinguidos.

Con este nuevo logro, la filial uruguaya de TBWA continúa consolidando su liderazgo como una de las agencias más creativas y efectivas del país, mientras que McDonald’s reafirma su posición como uno de los anunciantes más premiados en la historia del festival en Uruguay.

Lo más visto

video
SE ENTREGÓ LUEGO

Mujer alcoholizada atropelló a varias personas a la salida del Antel Arena y escapó del lugar
desde hace dos meses

Una mujer y su hijo vivían con el cadáver de su familiar de 74 años en su casa de Juan Lacaze
PASO CARRASCO

Imputaron por abuso sexual agravado a tres militares por la violación de una joven de 19 años
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Inician sumario a la jueza que actuó en el caso de violencia de género por el que había medidas sobre Morosini
asesinado en la teja

El Negro Kevin, un artista con miles de seguidores y un largo prontuario delictivo

Te puede interesar

Explosión en el Centro de Montevideo. Foto: FocoUy video
centro de MONTEVIDEO

Un trabajador herido tras una explosión en el Centro; una pieza de un compresor salió despedida y cruzó la calle de lado a lado
Foto: Subrayado. Escena del homicidio de El Negro Kevin.
prisión preventiva

Justicia imputó al hombre que se entregó por el homicidio de El Negro Kevin
Foto: Subrayado. Archivo. video
investigación

Una joven fue asesinada a tiros en Playa Verde cuando se encontraba dentro de un auto con un hombre

Dejá tu comentario