Suspensión de visitas en internación y uso de tapabocas: Hospital de Fray Bentos toma medidas ante casos de sarampión

El Hospital de Fray Bentos resolvió adoptar una serie de medidas sanitarias debido a los casos sospechosos de sarampión , derivados de contactos con las personas contagiadas a partir del foco de la enfermedad en San Javier.

El dirección del centro de salud resolvió suspender hasta nuevo aviso a las salas de internación, con la excepción de los acompañantes de los pacientes.

Además, los usuarios con síntomas respiratorios y sus acompañantes no deben ingresar como lo hacen habitualmente por admisión, sino que tendrán que hacerlo por calle Oribe, directamente al sector de respiratorios y con tapabocas.

También, se enfatiza que los usuarios que consulten en admisión del servicio de urgencias y sus acompañantes ingresen con tapabocas.

Las autoridades recuerdan que la transmisión del virus del sarampión es por vía aérea y altamente contagiosa. La vacunación completa con dos dosis o haber padecido la enfermedad brinda inmunidad de por vida.