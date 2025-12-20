RECIBÍ EL NEWSLETTER
SALUD PÚBLICA

Suspensión de visitas en internación y uso de tapabocas: Hospital de Fray Bentos toma medidas ante casos de sarampión

Los usuarios con síntomas respiratorios y sus acompañantes deberán ingresar directamente al sector de respiratorios y no a través del servicio de urgencias.

tapabocas-farmacia-uruguay.jpg

El Hospital de Fray Bentos resolvió adoptar una serie de medidas sanitarias debido a los casos sospechosos de sarampión, derivados de contactos con las personas contagiadas a partir del foco de la enfermedad en San Javier.

El dirección del centro de salud resolvió suspender hasta nuevo aviso a las salas de internación, con la excepción de los acompañantes de los pacientes.

Además, los usuarios con síntomas respiratorios y sus acompañantes no deben ingresar como lo hacen habitualmente por admisión, sino que tendrán que hacerlo por calle Oribe, directamente al sector de respiratorios y con tapabocas.

Foto: FocoUy. Edificio central de ASSE en Montevideo.
También, se enfatiza que los usuarios que consulten en admisión del servicio de urgencias y sus acompañantes ingresen con tapabocas.

Las autoridades recuerdan que la transmisión del virus del sarampión es por vía aérea y altamente contagiosa. La vacunación completa con dos dosis o haber padecido la enfermedad brinda inmunidad de por vida.

