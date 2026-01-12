Suspensión del arbitraje con Montecon termina este lunes y el gobierno busca una solución

El gobierno de Yamandú Orsi intenta por estas horas llegar a un acuerdo con la empresa Montecon por la demanda internacional presentada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias del Banco Mundial (CIADI).

El operador portuario reclama a Uruguay por la extensión de la concesión en el puerto de Montevideo a la empresa Terminal Cuenca del Plata, de la que el Estados es socio a través de la Administración Nacional de Puertos (ANP).

Las partes habían acordado tiempo atrás suspender el arbitraje internacional hasta este lunes 12 de enero, tiempo durante el que negociarían una solución por fuera del juicio ante el CIADI. Vencido el plazo, ahora se espera una solución o la continuidad del juicio.

La demanda es por 600 millones de dólares y la empresa mayoritaria de Montecon, Neltume Ports, inició el reclamo en 2024, recurriendo al tratado de protección de inversiones entre Chile y Uruguay.

La empresa, con sede en Chile, asegura que la nueva concesión por más tiempo a Terminal Cuenca del Plata vulnera el principio de libre competencia en el puerto de Montevideo. En el 2021 el gobierno de Lacalle Pou amplió la concesión por 80 años.

Montecon opera contenedores en los muelles públicos del puerto capitalino.

Según supo Subrayado en la mañana de este lunes 12, la Prosecretaría de Presidencia trabajaba por estas horas para arribar a una solución con el plazo a punto de vencer.