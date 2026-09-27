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Suspendieron el Encuentro con el Patriarca en Paysandú por las tormentas ante advertencia naranja de Inumet

La actividad prevista para este domingo, jornada central del encuentro, fue suspendida debido al pronóstico de tormentas. En Paysandú y Young se reportaron fuertes granizadas.

Foto: Intendencia de Paysandú, archivo. Encuentro con el Patriarca.

Foto: Intendencia de Paysandú, archivo. Encuentro con el Patriarca.

La jornada central de la 32ª edición del Encuentro con el Patriarca, prevista para este domingo en Paysandú, fue suspendida debido a las tormentas. En Paysandú y Young se reportaron fuertes granizadas este domingo.

El Encuentro con el Patriarca se realiza del 24 al 27 de setiembre y reúne a jinetes, familias y visitantes en torno a la memoria y el legado de José Artigas.

Este domingo estaba prevista la jornada central, con el tradicional Desfile de Aparcerías y el acto al pie del monumento a José Artigas. La ceremonia iba a contar con la actuación de la Banda Municipal José Debali y la oratoria por parte de las autoridades.

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También estaba previsto el descubrimiento de placas como parte de las actividades de homenaje.

La actividad fue suspendida debido a las condiciones meteorológicas. Desde la madrugada, el Inumet mantiene vigentes advertencias naranja y amarilla por tormentas fuertes y puntualmente severas.

En la mañana, mediodía y comienzo de la tarde, hay advertencias meteorolígicas sobre Paysandú y gran parte del país.

El Encuentro con el Patriarca se ha consolidado como una de las principales celebraciones de la tradición y la cultura nacional en Paysandú y convoca año tras año a miles de personas que llegan desde distintos departamentos para participar de la marcha y compartir una celebración que combina historia, identidad, música y costumbres criollas.

“¡Un país a la Meseta!” vuelve a ser la consigna que reúne a jinetes, familias y visitantes en torno a la memoria y el legado de José Artigas.

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