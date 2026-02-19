Suspenden concurso oficial en categoría murgas en Tacuarembó tras muerte accidental de un integrante

El presidente de la Comisión de Carnaval de Tacuarembó, Camilo Gutiérrez, anunció la suspensión del concurso en la categoría murgas tras la muerte accidental del integrante de Saltó el Churré, Matías Midón. "La competencia se ha desvirtuado totalmente; hay una murga que lamentablemente no tiene a uno de sus principales integrantes", afirmó.
Las murgas de Tacuarembó actuarán la semana que viene en homenaje a Matías Midón, que falleció trágicamente al chocar contra una puerta de vidrio.
Gutiérrez indicó que en conjunto se decidió que las murgas de Tacuarembó actuarán la semana en homenaje al murguista fallecido. "Consideran que la mejor forma de homenajear a Matías y de tenerlo bien presente es justamente haciendo murga, haciendo cultura, haciendo espectáculos", sostuvo.
Además, el colectivo de murgas, la Comisión de Carnaval y la Intendencia de Montevideo propusieron que el 30% del monto de los premios sea destinado a la familia a Matías Midón.
