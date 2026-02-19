RECIBÍ EL NEWSLETTER
HOMENAJE A MATÍAS MIDÓN

Suspenden concurso oficial en categoría murgas en Tacuarembó tras muerte accidental de un integrante

Las murgas de Tacuarembó actuarán la semana que viene en homenaje a Matías Midón, que falleció trágicamente al chocar contra una puerta de vidrio.

Gutiérrez indicó que en conjunto se decidió que las murgas de Tacuarembó actuarán la semana en homenaje al murguista fallecido. "Consideran que la mejor forma de homenajear a Matías y de tenerlo bien presente es justamente haciendo murga, haciendo cultura, haciendo espectáculos", sostuvo.

Además, el colectivo de murgas, la Comisión de Carnaval y la Intendencia de Montevideo propusieron que el 30% del monto de los premios sea destinado a la familia a Matías Midón.

