POR UNA HERIDA EN EL ABDOMEN

Policía confirma que muerte del murguista Matías Midón fue un accidente tras golpearse con una puerta de vidrio

El incidente ocurrió en la madrugada del martes 17 tras una reunión de los integrantes de la murga Saltó el Churré. Volvió a buscar un objeto olvidado, chocó contra la corrediza que le provocó una herida mortal en el abdomen.

El murguista tacuaremboense Matías Midón falleció tras golpearse accidentalmente contra una puerta de vidrio corrediza.

El incidente ocurrió en la madrugada del martes 17 tras una reunión de los integrantes de la murga Saltó el Churré, luego de participar en la primera fecha de la primera rueda del concurso oficial del Carnaval de Tacuarembó.

Al finalizar el encuentro en el local del Sunca de Tacuarembó, lugar habitual de los ensayos de la murga, se retiraron los integrantes, pero Midón volvió porque se había olvidado de un objeto personal, según la declaración de testigos y de acuerdo a los registros de las cámaras de seguridad.

Al regresar, el murguista no se percató que una puerta corrediza de vidrio estaba cerrada, chocó contra ella lo que le provocó una herida en su abdomen.

El jefe de Policía de Tacuarembó, Roberto Pereira, indicó que se trató de un accidente. Los investigadores y la Fiscalía están en poder de los registros fílmicos del hecho.

El hombre de 39 años fue trasladado por una emergencia médica al Hospital de Tacuarembó, donde falleció producto de las lesiones sufridas.

Familiares y amigos definieron a Matías Midón como una persona humilde y simpática.

