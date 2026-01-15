RECIBÍ EL NEWSLETTER
TACUAREMBÓ

"Supuestamente estaba alcoholizada, drogada", dijo la madre del niño apuñalado en el abdomen sobre la agresora

La agresora, de 25 años, fue condenada por apuñalar al menor de 6 años y por lastimar a su madre de 44 en un episodio de violencia doméstica.

tacuarembó-policiales-niño

La mamá del niño de 6 años apuñalado en Tacuarembó brindó su testimonio a Subrayado sobre el lamentable hecho. La mujer relató que el 7 de enero tuvieron un problema familiar y que su exnuera lastimó al niño, a ella y a su hijo mayor.

"Supuestamente estaba alcoholizada, drogada y estaba con una furia que no sabemos por qué", contó. Y agregó: "Ella se peleo con mi hijo de día y fue a las cuatro media lo que pasó".

Posteriormente, se dio un enfrentamiento entre ambas y la agresora le recriminó ciertos hechos que terminaron con un "navajazo, esquivé el navajazo, pero cuando lo esquivé caí en el escalón de la cocina de mi casa y fue cuando yo tirada en el piso, ella me punteó y me lastimó".

Foto: Subrayado. Hospital Pasteur, Montevideo.
Un hombre fue apuñalado y dijo que lo atacaron cuando llegaba a su casa en la zona de Portones

Según el relato de la mujer herida, su hijo le dijo a la agresora que no le hiciera nada a su madre y fue ahí cuando lo apuñaló "sin compasión".

El niño está bien físicamente, pero afectado psicológicamente.

El caso

La mujer de 25 años fue condenada por apuñalar al niño de 6 años y por agredir a su madre de 44 en un episodio de violencia doméstica.

El hecho ocurrió el miércoles 7 de enero en el centro de la capital departamental. De acuerdo a la información del caso obtenida por el corresponsal de Subrayado, Germán Capelli, la agresión comenzó dentro de una casa de la calle José Pedro Varela, siguió afuera de la vivienda y terminó en la calle.

El niño, cuñado de la agresora, resultó herido, y fue trasladado junto a su madre por la Policía hasta el hospital local, donde se le diagnosticó herida de arma blanca en el abdomen.

La agresora, de iniciales A.C.R. fue detenida y terminó condenada por un delito de violencia doméstica agravada con un delito de lesiones graves agravadas a 20 meses, que deberá cumplir el primer mes en prisión efectiva y los otros 19 en régimen de libertad a prueba, debiendo fijar domicilio.

