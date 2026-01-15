"Supuestamente estaba alcoholizada, drogada", dijo la madre del niño apuñalado en el abdomen sobre la agresora

La mamá del niño de 6 años apuñalado en Tacuarembó brindó su testimonio a Subrayado sobre el lamentable hecho. La mujer relató que el 7 de enero tuvieron un problema familiar y que su exnuera lastimó al niño, a ella y a su hijo mayor.

"Supuestamente estaba alcoholizada, drogada y estaba con una furia que no sabemos por qué", contó. Y agregó: "Ella se peleo con mi hijo de día y fue a las cuatro media lo que pasó".

Posteriormente, se dio un enfrentamiento entre ambas y la agresora le recriminó ciertos hechos que terminaron con un "navajazo, esquivé el navajazo, pero cuando lo esquivé caí en el escalón de la cocina de mi casa y fue cuando yo tirada en el piso, ella me punteó y me lastimó".

Según el relato de la mujer herida, su hijo le dijo a la agresora que no le hiciera nada a su madre y fue ahí cuando lo apuñaló "sin compasión".

El niño está bien físicamente, pero afectado psicológicamente.

El caso

La mujer de 25 años fue condenada por apuñalar al niño de 6 años y por agredir a su madre de 44 en un episodio de violencia doméstica.

El hecho ocurrió el miércoles 7 de enero en el centro de la capital departamental. De acuerdo a la información del caso obtenida por el corresponsal de Subrayado, Germán Capelli, la agresión comenzó dentro de una casa de la calle José Pedro Varela, siguió afuera de la vivienda y terminó en la calle.

El niño, cuñado de la agresora, resultó herido, y fue trasladado junto a su madre por la Policía hasta el hospital local, donde se le diagnosticó herida de arma blanca en el abdomen.

La agresora, de iniciales A.C.R. fue detenida y terminó condenada por un delito de violencia doméstica agravada con un delito de lesiones graves agravadas a 20 meses, que deberá cumplir el primer mes en prisión efectiva y los otros 19 en régimen de libertad a prueba, debiendo fijar domicilio.