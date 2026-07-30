Dos condenadas por estafa con cuento del tío; le robaron a la víctima USD 25.300, $1.394.000 y joyas de oro

Una mujer de 77 años fue víctima de una estafa mediante el cuento del tío por 25.300 dólares, 1.394.000 pesos y varias joyas de oro.

La víctima recibió una llamada telefónica falsa en la que le dijeron que un familiar había protagonizado un siniestro de tránsito en Punta del Este y una de las personas involucradas estaba grave. Entonces, para evitar consecuencias le exigieron dinero.

Concurrió a una entidad bancaria y retiró dinero, el que entregó a una mujer que fue hasta su vivienda, ubicada en la calle Yaro de Punta del Este. Luego, la víctima recibió más llamadas en las que le indicaron que la víctima del supuesto siniestro había fallecido. Fue entonces que la mujer le entregó joyas de oro a otra mujer que se presentó en su casa. Además, realizó depósitos bancarios por unos 400.000 pesos.

Seguí leyendo Utilizaron la imagen del abogado Casás para estafar a una mujer mediante el cuento del tío; le robaron USD 15.000

El caso ocurrió el 10 de julio. Tras recibir la denuncia, personal del Departamento de Hechos Complejos de Zona Operacional V de la Policía de Maldonado junto a la Fiscalía se hicieron cargo de las actuaciones.

La investigación logró identificar a las responsables, quienes fueron detenidas el miércoles 29 durante allanamientos a sus domicilios en Montevideo. El procedimiento contó con el apoyo de la Guardia Republicana y la Dirección General de Información e Inteligencia Policial. En los allanamientos, se incautaron 1.600 dólares, 9.380 pesos, varias joyas, pelucas artificiales y un celular.

Las mujeres de 31 y 34 años, ambas con antecedentes penales, fueron trasladadas a Maldonado. La Justicia condenó a la primera a 22 meses de prisión como coautora de estafa agravada, mientras que la segunda a 24 meses; 18 de prisión efectiva y seis de libertad a prueba como autora del mismo delito.