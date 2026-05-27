Suplantación de identidad en Rocha: a Susana le descuentan $5.000 de su pensión por una nieta que no tiene

Un nuevo caso de suplantación de identidad se conoció, esta vez en Rocha. Se trata de Susana Moreira, que vive de hacer costuras y además recibe una pensión a la viudez del Banco de Previsión Social (BPS).

Desde hace siete meses le aparece un descuento en su prestación de 5.000 pesos de una retención judicial por una pensión alimenticia para una nieta, que la mujer asegura que no tiene. Afirma que su hijo no tiene una hija no reconocida y además tiene trabajo, con el que podría hacerse cargo de la retención.

Susana recorrió varias oficinas públicas, como el BPS y el Juzgado, en la ciudad de Rocha, pero no obtuvo una respuesta. La mujer debió contratar a un abogado para que viajara a Montevideo y elaborara un escrito para comprobar que nunca vivió en la capital del país.

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En Montevideo, encontró una explicación: en el expediente figuraba su número de cédula y su nombre completo. "Nunca tuve una llamada para avisarme nada, que me iban a descontar", aseguró.

Casi ocho meses después, el asunto estaría próximo a resolverse y le reintegrarían todo lo descontado indebidamente. "Es un estrés tremendo, muchos días sin dormir, complicada, sin poder trabajar", afirmó.