Un ataque a balazos se registró este miércoles de tarde en inmediaciones de Emancipación y Anagualpo, en la zona de Nuevo París.
Ataque a tiros en Nuevo París: delincuentes en moto dispararon contra dos casas
El tiroteo ocurrió en inmediaciones de Emancipación y Anagualpo. El hecho no dejó personas heridas.
Testigos del hecho dijeron que delincuentes pasaron en moto por el lugar y dispararon contra dos casas ubicadas en la zona.
El tiroteo no dejó personas heridas y se dio en una hora en la que había varios niños en las inmediaciones.
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