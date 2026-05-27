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EMANCIPACIÓN Y ANAGUALPO

Ataque a tiros en Nuevo París: delincuentes en moto dispararon contra dos casas

El tiroteo ocurrió en inmediaciones de Emancipación y Anagualpo. El hecho no dejó personas heridas.

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Un ataque a balazos se registró este miércoles de tarde en inmediaciones de Emancipación y Anagualpo, en la zona de Nuevo París.

Testigos del hecho dijeron que delincuentes pasaron en moto por el lugar y dispararon contra dos casas ubicadas en la zona.

El tiroteo no dejó personas heridas y se dio en una hora en la que había varios niños en las inmediaciones.

cuatro delincuentes cometieron dos rapinas a pocos metros en escasos minutos en nuevo paris
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Cuatro delincuentes cometieron dos rapiñas a pocos metros en escasos minutos en Nuevo París

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