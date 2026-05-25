Un hombre en moto murió tras chocar con un perro en el balneario La Paloma

Foto: Willan Dialutto, Subrayado.

Un hombre de 33 años murió en las últimas horas, luego de que permaneciera internado desde el 17 de mayo pasado cuando chocó con un perro.

La víctima circulaba en moto por el barrio Parque del balneario La Paloma cuando chocó con un perro. En consecuencia, tuvo fractura en la base del cráneo y estuvo internado.

El accidente había ocurrido en la noche, sobre las 21:30.

Según supo Subrayado, el hombre murió en las últimas horas y ahora el caso pasó a ser una investigación por accidente fatal.

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