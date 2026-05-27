"Costo cero": así son los lineamientos que fijó el MEF para la reasignación de recursos en la Rendición de Cuentas

El Ministerio de Economía definió los lineamientos para la elaboración del proyecto de Rendición de Cuentas y envió un documento a todos los Ministerios para que se basen en esos “principios rectores” a la hora de solicitar nuevas asignaciones presupuestales.

“La formulación de la presente Rendición de Cuentas no prevé incrementos netos en el nivel de crédito presupuestal en las propuestas presentadas por los Incisos. En consecuencia, las mismas deberán financiarse mediante reasignaciones internas de crédito, asegurando que toda iniciativa se financie dentro de los márgenes existentes”, dice el documento enviado a los Ministerios, y al que accedió Subrayado.

“Toda propuesta deberá presentarse bajo el criterio de costo cero, financiándose mediante la reducción, eliminación o reformulación de otros gastos dentro del propio Inciso”, advierte el Ministerio de Economía.

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Y agrega: “Se promoverá el rediseño y la reformulación de programas existentes, orientando el gasto hacia aquellas intervenciones con mayor impacto económico y social, considerando la evidencia disponible sobre su desempeño. Los Incisos deberán presentar sus propuestas ordenadas según su prioridad estratégica, identificando aquellas que consideren imprescindibles para el cumplimiento de sus cometidos sustantivos”.

Además, dice el documento de lineamientos, “los Incisos deberán realizar una revisión integral de su estructura de gasto efectivamente ejecutado, identificando explícitamente espacios de reasignación de recursos. Este proceso deberá constituir la base para la formulación de propuestas en el marco de la presente Rendición do Cuentas”.

Para hacer esto, el MEF dice que “en particular, se considerará: la pertinencia, resultados e impacto económico y social de los programas vigentes; la existencia de superposiciones o duplicaciones; y la eficiencia en la utilización de los recursos asignados”.

Inversiones

En cuanto a las inversiones que quiera hacer cada Ministerio, el MEF dice que “se priorizarán aquellos proyectos que contribuyan de forma más directa al cumplimiento de los objetivos de política pública. A tales efectos, se deberá revisar la cartera vigente, identificando posibles ajustes o reformulaciones”.

Servicios Personales

Entre los lineamientos fijados por Economía se señala que “las propuestas vinculadas a servicios personales deberán considerar la estructura organizativa vigente y financiarse mediante reasignaciones internas. Se priorizarán medidas focalizadas, no previéndose incrementos de carácter general.

Justificación de las propuestas

El MEF indicó a los Ministerio que deben justificar las propuestas de nuevos gastos (sobre la base de reasignación de recursos), y dice que esto se hará “con el objetivo de fortalecer la transparencia, la trazabilidad de las decisiones presupuestarias y la consistencia metodológica entre las distintas iniciativas”.

Para ello, “las propuestas deberán presentar su justificación, de manera clara y estructurada, a través de los siguientes componentes, los cuales serán incorporados en el tomo de Justificaciones del Articulado.

Los componentes son “Diagnóstico: identificación precisa del problema público o brecha a atender, sustentada en evidencia cuantitativa y/o cualitativa relevante, así como en antecedentes normativos, programáticos o institucionales pertinentes”.

“Justificación: fundamentación de la intervención propuesta, explicitando su necesidad, oportunidad y coherencia con los objetivos estratégicos, prioridades de política pública y compromisos asumidos por el Estado”, agrega el documento.

“Objetivo de la intervención: definición clara y verificable del objetivo general de la iniciativa, expresado en términos de cambio esperado respecto a la situación diagnosticada”, y “Resultados esperados: descripción de los resultados directos previstos, incluyendo, cuando corresponda, indicadores que permitan su seguimiento y evaluación”.

Por último, el MEF indica que las propuestas de reasignación de recursos para el año 2027 “deberán considerar explícitamente el impacto potencial de las mismas en materia de cambio climático, igualdad de género e infancia, en línea con los enfoques transversales y las buenas prácticas internacionales en presupuestación informada por políticas públicas”.