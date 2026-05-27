Oddone anunció reasignación de recursos para cumplir con cuatro prioridades: infancia, seguridad, situación de calle y empleo

El ministro de Economía Gabriel Oddone anunció que el gobierno hará una “reasignación de recursos” dentro del presupuesto nacional para cumplir con cuatro “prioridades políticas” que definió el gobierno, y que son “infancia, seguridad, situación de calle y empleo”, señaló.

La reasignación de recursos se hará “en reuniones bilaterales” del Ministerio de Economía con cada ministerio, anunció Oddone en una conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros que encabezó este miércoles el presidente Orsi.

Oddone dijo que los recursos asignados en la ley de presupuesto para el año 2027 “se mantienen inalterados”, y que en la próxima Rendición de Cuentas (a presentar a fines de junio) habrá “un gasto adicional” para incorporar parte de las recomendaciones que hizo el Diálogo Social, en referencia al incremento de las transferencias de dinero para la infancia.

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El ministro destacó que esta reasignación de recursos para aumentar el gasto en las áreas prioritarias se hará en un escenario internacional “de mayor incertidumbre” y “en un contexto de menor crecimiento” de la economía uruguaya previsto para este año y el 2027.

Oddone dijo que la previsión de crecimiento para 2026 era de 2,2% del PIB y que bajó a 1.6%. Sobre el 2027 dijo que la previsión de crecimiento tendrá también una “corrección a la baja de dos décimas” de punto porcentual.

El ministro aseguró que los cambios en el presupuesto (reasignación de recursos) se harán sin alterar las metas fiscales previstas.

Descartó la posibilidad de incluir en la Rendición de Cuentas cambios tributarios (impuestos) y dijo que las obras por 20 millones de dólares en la Biblioteca Nacional, anunciadas el martes, no entran en esta reasignación de recursos.