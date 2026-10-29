Supermercado de Paso Molino fue rapiñado 5 veces en un mes: "Es insufrible, los trabajadores tienen miedo", dijo el dueño

Un comercio del barrio Paso Molino fue rapiñado en cinco oportunidades en un mes.

"Ya perdimos la cuenta. Hace 20 días, un mes, me pasó que hasta se hizo viral porque fue un robo de 11, 12 personas que me entraron. Me amenazaron de muerte, por suerte terminaron todos presos", comentó el dueño del supermercado.

Y agregó: "Hoy le tocó a mi señora. Se encuentra con un tipo que estaba robando. La golpea, se quiere ir el tipo, no podía irse y la termina golpeando".

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En las últimas horas un delincuente encapuchado intentó robar y una de las trabajadoras lo enfrentó con un palo de leña. La mujer logró sacarle la riñonera y la Policía identificó al individuo.

Producto del forcejeo la trabajadora sufrió moretones y la puerta del local se rompió. El individuo regresó en busca de la riñonera, pero no pudo conseguirla.

José Texeira dijo a Subrayado que en un lapso de 20 días los volvieron a robar y que la semana pasada les robaron el aire acondicionado de afuera.

"Acá hace cinco años que estamos, pero hace cuestión de tres a esta parte ha sido una seguidilla (...) me han robado a mano armada, sin arma, de todo", contó.

Texeira dijo que los trabajadores tienen miedo y que los robos ocurren a cualquier hora del día.

En el supermercado tienen un palo de leña para pegarle a los ladrones porque no quieren tener armas de fuego.

"Sinceramente si tuviéramos armas ya estaríamos presos", señaló.