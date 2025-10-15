RECIBÍ EL NEWSLETTER
GH URUGUAY

"Superimportante el entrar muy decidido": los consejos de Tato para quienes quieran entrar a Gran Hermano

El uruguayo que ganó la última edición argentina aseguró que "Uruguay merecía" tener su propia versión del reality show.

El ganador de Gran Hermano 2025, Santiago Algorta o más conocido como "Tato", se expresó sobre el anuncio de una edición uruguaya del programa, que emitirá .

"Uruguay lo merecía, porque hace ya 20 años que el formato existe y Uruguay siempre fue un país muy consumidor y fanático de Gran Hermano. Creo que los números de las últimas ediciones también lo demuestran", señaló el uruguayo.

Además, recordó su regreso al país tras ganar en Argentina: "Fue impresionante para mí ver el fanatismo, cómo la gente siguió, cómo la gente se colgó al programa, a verlo, a seguirlo y me parece que es una relinda noticia".

Gran Hermano Uruguay se estrena en 2026. 
El ganador también dio sus recomendaciones para entrar a la casa. "Para mí es superimportante el entrar muy decidido, como con muchas ganas. Las ganas de estar ahí hacen la diferencia. Se nota mucho el que es fanático, que disfruta, del que va ahí como un medio para después lograr algo, para insertarse en el medio, para hacer carrera".

Y le remarcó a los uruguayos que "hay muchas formas de ser protagonista en esa casa" sin necesidad de los gritos o la agresión.

