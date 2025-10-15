RECIBÍ EL NEWSLETTER
eran tres 

Una policía baleó a un adolescente que la intentó rapiñar en Malvín Norte

Tres delincuentes se acercaron a la joven para rapiñarla y ella repelió el ataque con su arma de reglamento, baleando a uno de ellos.

Foto: Subrayado. Archivo.

Foto: Subrayado. Archivo.

Una funcionaria policial de 22 años fue víctima de un intento de rapiña, antes de las diez de la noche de este martes. Estaba en su moto, junto a un joven, en Adolfo Pedralbes y Rodolfo Sayagués (Malvín Norte, Montevideo) cuando se les acercaron tres jóvenes.

La joven contó que uno de ellos los amenazó con un arma de fuego, por lo que sacó su arma de reglamento y le disparó, hiriéndolo en un hombro, supo Subrayado.

Los delincuentes escaparon corriendo, dos de ellos hacia Carlos María Prando y el tercero, herido, intentó esconderse en el patio de una casa de la calle Rodolfo Sayagués. El acompañante de la policía lo retuvo en el patio del frente de la vivienda, mientras ella llamó al 911.

El auto que conducía el policía en ruta 5, accesos a Montevideo. Foto: Policía Caminera.
Seguí leyendo

Un policía de 44 años chocó con su auto y murió en los accesos a Montevideo

Resultó ser un adolescente de 17 años con varias indagatorias. Fue detenido y llevado al hospital Pasteur. En tanto, la funcionaria y el otro joven están en buen estado de salud.

La Policía Científica acudió al lugar, realizó pericias y relevó cámaras de videovigilancia de la zona para establecer cómo ocurrieron los hechos.

El caso fue derivado a Investigaciones de la Zona Operacional II y el menor a Fiscalía de Adolescentes de 1° turno.

Temas de la nota

Lo más visto

Maldonado: pagó el alquiler de una vivienda y tras llegar con la mudanza descubrió que lo habían estafado
HAY UN CONDENADO

Maldonado: pagó el alquiler de una vivienda y tras llegar con la mudanza descubrió que lo habían estafado
PLANIFICÓ FUGARSE, PERO NO CONCRETÓ

Hallan en Salto el auto de Laurta, autor del doble femicidio de su expareja y exsuegra, y el crimen del remisero
CERRITO DE LA VICTORIA

Adolescente de 15 años está grave en CTI tras recibir un disparo accidental en la cabeza con una chumbera
TELEVISIÓN

Gran Hermano Uruguay: los detalles del programa que se estrena en 2026 por la pantalla de Canal 10
declaración

Pablo Laurta habló por primera vez tras su detención por triple homicidio: "Todo fue por justicia"

Te puede interesar

Histórico: senadores votan este miércoles el proyecto de ley de eutanasia, ya aprobado en Diputados video
SIGA El DEBATE EN VIVO

Histórico: senadores votan este miércoles el proyecto de ley de eutanasia, ya aprobado en Diputados
Pablo Laurta habló con Canal 9 Litoral. video
declaración

Pablo Laurta habló por primera vez tras su detención por triple homicidio: "Todo fue por justicia"
Debate en el Senado sobre la designación de Carolina Ache como embajadora. video
EN VIVO

Senado debate ahora la votación de Ache como embajadora en Portugal

Dejá tu comentario