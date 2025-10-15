Una policía baleó a un adolescente que la intentó rapiñar en Malvín Norte

Una funcionaria policial de 22 años fue víctima de un intento de rapiña, antes de las diez de la noche de este martes. Estaba en su moto, junto a un joven, en Adolfo Pedralbes y Rodolfo Sayagués ( Malvín Norte , Montevideo) cuando se les acercaron tres jóvenes.

La joven contó que uno de ellos los amenazó con un arma de fuego, por lo que sacó su arma de reglamento y le disparó, hiriéndolo en un hombro, supo Subrayado.

Los delincuentes escaparon corriendo, dos de ellos hacia Carlos María Prando y el tercero, herido, intentó esconderse en el patio de una casa de la calle Rodolfo Sayagués. El acompañante de la policía lo retuvo en el patio del frente de la vivienda, mientras ella llamó al 911.

Resultó ser un adolescente de 17 años con varias indagatorias. Fue detenido y llevado al hospital Pasteur. En tanto, la funcionaria y el otro joven están en buen estado de salud.

La Policía Científica acudió al lugar, realizó pericias y relevó cámaras de videovigilancia de la zona para establecer cómo ocurrieron los hechos.

El caso fue derivado a Investigaciones de la Zona Operacional II y el menor a Fiscalía de Adolescentes de 1° turno.