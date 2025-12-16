RECIBÍ EL NEWSLETTER
DESVÍO DE UN MILLÓN DE DÓLARES

Sunca iniciará acciones civiles para recuperar el dinero desviado del Fondo Social de Vivienda de la Construcción

"Pretendemos que a partir de ahí se pueda recuperar lo máximo posible", afirmó el presidente del Sindicato de la Construcción, Richard Ferreira. Estiman que la maniobra realizada por exafiliados al Sunca y trabajadores del Foscov es de un millón de dólares.

El Sindicato de la Construcción (Sunca), denunciante del desvío de dinero en el Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Foscov), procurará accionar por la vía civil para lograr la restitución del dinero. Estiman que la maniobra realizada por exafiliados al Sunca y trabajadores del Foscov es de un millón de dólares.

El presidente del Sunca, Richard Ferreira, indicó que se demostró que esas personas habían recibido cifras importantes del dinero desviado del Foscov. "La resolución judicial, si bien la respetamos, nos preocupa en función de la liviandad en la cual se resuelve", afirmó.

"Pretendemos que a partir de ahí se pueda recuperar lo máximo posible", agregó.

El lunes, fueron condenadas cuatro personas: tres hombres y una mujer por apropiación indebida y asistencia a las actividades precedentes al lavado de activos. Se trató de un proceso abreviado. Es decir, reconocieron su responsabilidad y a cambio acordaron con Fiscalía una pena disminuida, que no puede ser menor al mínimo previsto para esos delitos. Deberán cumplir con entre 16 y 20 meses de prisión que será aplicado en régimen de libertad a prueba.

Los condenados prestaron sus cuentas bancarias para los depósitos irregulares y luego transfirieron o retiraron a favor de determinadas personas.

