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APUNTAN A CÁMARAS EMPRESARIALES

Sunca convocó a un paro de 9 a 13 horas el miércoles 10 por falta de avances en negociación del convenio colectivo

Desde el sindicato, apuntan a una postura inédita de las cámaras empresariales. La plataforma incluye contenido profundo sobre condiciones y seguridad en el trabajo, afirmó el presidente del gremio.

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El Sindicato de la Construcción (Sunca) convocó a un paro nacional parcial de 9 a 13 horas para el miércoles 10 de junio por la falta de avances en la negociación del nuevo convenio colectivo.

El presidente del Sunca, Richard Ferreira, indicó que el paro está enmarcado dentro del plan de acción y movilizaciones resuelto por la dirección del gremio tras la finalización del convenio colectivo el pasado 31 de marzo.

Ferreira apuntó a una postura inédita de las cámaras empresariales para incluir dentro del convenio colectivo todas las reivindicaciones de los trabajadores, lo que ha impedido el acuerdo. El presidente del Sunca sostuvo que en la última asamblea general del sindicato se aprobó una plataforma con contenido profundo sobre las condiciones y la seguridad en el trabajo.

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El gremio pretende que el nuevo convenio colectivo asegure el crecimiento del salario real y permita avanzar sobre la reducción de la jornada laboral.

ACCIDENTES LABORALES

El presidente del Sunca se refirió a los accidentes laborales en la industria de la construcción. Richard Ferreira manifestó la preocupación del sindicato. En 2025, hubo 13 accidentes laborales fatales en la construcción. De los 40.000 siniestros laborales ingresados al Banco de Seguros, entre 6.000 y 7.000 ocurren en el sector.

Para Ferreira, se debe discutir sobre la organización del trabajo, avanzar en la formación y capacitación de los delegados de seguridad, y reclamó la aprobación de la ley intregral de salud y seguridad en el trabajo.

ACCIDENTES LABORALES

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