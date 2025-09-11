Sunca convoca a un paro nacional de 24 horas el 24 de setiembre en defensa de la vida

El Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción ( Sunca ) convoca un paro nacional de 24 horas para el 24 de setiembre bajo la consigna en defensa de la vida.

En Montevideo, la concentración será en la plaza 1º de Mayo, mientras que en el resto del país, las direcciones departamentales resolverán cuáles serán los puntos de concentración en el marco de la jornada de paro.

La convocatoria de carácter nacional prevé una paralización general en toda la industria por 24 horas.

El paro está enmarcado en la consigna de defender la vida y tiene como objetivo demostrar la preocupación del gremio ante el aumento de los accidentes laborales en Uruguay, así como la cantidad de fallecidos en la industria en relación a los días de trabajo en lo que va del año.

Además, el gremio busca generar debate sobre las temáticas relacionadas a la seguridad y salud laboral a raíz de los últimos incidentes en accidentes laborales.